مادبا.. الاصطفاف العشوائي يعيق حركة المرور

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

مادبا - في شوارع مادبا التي تعاني من ضيق سعتها، تستمر عملية اصطفاف المركبات على جنباتها لمدة طويلة، ما يعيق حركة السير التي تصاب بشبه شلل خلال اوقات الذروة، في وقت تتواصل المطالبة بضروة تنظيم اصطفاف المركبات بتلك الشوارع أو حتى منعها لضمان انسياب حركة المرور.



ويطالب سكان بالمدينة بضرورة تشديد الرقابة على عمليات اصطفاف المركبات بشوارع ضيقة وبالكاد تتسع لمسير المركبات، لافتين الى ان بعض المركبات يقوم اصحابها بركنها مع أول ساعات النهار وتسمر حتى ساعات المساء في مشهد يتكرر يوميا ويتسبب بازمات سير خانقة فضلا عن حرمان الآخرين من استغلال أي مساحة لركن مركباتهم لوقت قصير لحين قضاء احتياجاتهم من السوق.



كما يصاحب عملية فوضى الاصطفاف تعدي البسطات وبعض المحال على الارصفة، ما يعيق حركة المشاة، خاصة عند انتهاء دوام موظفي الدوائر الحكومية، وهذا كله جزء من إرباك أحدثه المشروع السياحي الثالث وسط المدينة، وما نجم عنه من ضيق في بعض الشوارع، بينما تدعو بلدية مادبا الأهالي للتأني لحل المشكلة، واعدة بانتهاء الأزمة المرورية قريباً.



يقول تجار وسط المدينة، إن شارع اليرموك الواصل بين دوار المحافظة وبلدية مادبا يعد بحد ذاته مشكلة قائمة تحتاج لحل، بسبب ما يشهده من وقوف مزدوج للمركبات، وتكرار تجاوزات السائقين الخاطئة، وهو أمر يعاني منه المواطنون إذا ما أرادو التنقل بين شوارع المدينة، مطالبين الجهات ذات العلاقة بتصويب اوضاع شوارع وسط المدينة التي تشهد اختناقات مرورية.



وطالب تجار في السوق القديمة من الجهات ذات العلاقة بإعادة النظر في الاتجاهات المرورية، وخريطة السير في مادبا، بعد زيادة الازدحامات المرورية لعدد من الشوارع الرئيسة، بخاصة في المنطقة التجارية ووسط المدينة ومنطقة البلدية.



ويطالب مواطنون بضرورة إجراء دراسة فنية محكمة من قبل الجهات المختصة لواقع الحركة المرورية في الوسط التجاري لمدينة مادبا، بعيداً عن الارتجال والعشوائية لحل معضلة الاختناقات والازدحامات المرورية والاصطفاف المزدوج للمركبات على أرصفة شوارع المدينة الحيوية لحل كافة نقاط الاختناقات المرورية.



وأعرب المواطن محمد سليمان عن استيائه من مشهد المركبات المصطفة على جوانب شارع سوق مادبا التجاري، الأمر الذي يؤدي للإضرار بجمالية المدينة، ويزيد من حجم أزمة السير بسبب الأعداد المتزايدة للسكان والمركبات.



ويشير المواطن عدي النهار إلى ضرورة إزالة الإشارات الضوئية (المحافظة) ووضع ميدان بديلاً عن الإشارات وإعادة الشوارع الرئيسة إلى مسرب مروري واحد كما كانت في السابق، وذلك لمنع الاصطفاف المزدوج للمركبات للتخفيف من حدة الاختناقات المرورية في وسط مدينة مادبا.



وقال المواطن علاء الأزايدة إن استمرار الأزمة المرورية يعود إلى عدم تنظيم حركة المرور وبالذات تغيير موقف السير بين الحين والآخر، مؤكداً أن مدينة مادبا سياحية والازدحامات المرورية طاردة للسياح.



وطالب المواطن حسان زكي بإعادة النظر في تحديد اتجاهات الشوارع المؤدية للوسط التجاري والسياحي في المدينة، بعد إغلاق الشارع السياحي، ما يعرقل وصول المواطنين للتسوق ومنع السيارات من تفريغ حمولتها، مطالبا بتحويل اتجاه السير عبر شارع الملك المؤسس عبدالله الأول، إلى اتجاه واحد، ومعالجة وضع إشارة طريق ماعين وإعادة برمجتها.



ولفت المواطن أحمد سليمان لصعوبة الوصول للمناطق الخدمية، بخاصة الدوائر الحكومية والبنوك والشركات، بحيث يواجه كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة والمرضى، صعوبة في التنقل داخل المدينة.



ويرى المواطن ليث القعايدة، أن تطبيق الخطة ساهم في استغلال المواطنين لعملية توسعة الشوارع، لاصطفاف مركباتهم على جانبي الشوارع لفترات طويلة، ما أدى إلى زيادة في الازدحام المروري، وبالذات في الشوارع التجارية التي تتوافر فيها المخابز ومحلات المواد التموينية، مؤكداً ضرورة تشديد المراقبة الفعلية على هذه الشوارع وتحديد مدة زمنية لعملية التوقف.



وشدد المواطن أحمد النوافعة على ضرورة تضافر جهود كافة المعنيين لحل الأزمة المرورية والابتعاد عن الحلول الآنية، وأن تشمل جميع شوارع المدينة وليس شوارع بعينها، لضمان عدم ترحيل المشكلة ونقلها إلى أماكن أخرى، مع ضرورة ان تكون المواقف الجديدة المخصصة للمركبات مجانية لضمان نجاح الخطة.



وقال المواطن بندر ليث عبد الحافظ إن الأزمات المرورية ما تزال موجودة بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات وحجم الأرصفة في مشروع تطوير وسط المدينة الذي عمق المشكلة، إلى جانب تعطل الإشارات الضوئية وكثرة الفتحات الالتفافية في الشوارع ووجود بعض المنشآت التي تلقى إقبالاً كثيفاً على خدماتها.



بدوره أرجع رئيس بلدية مادبا عارف محمود الرواجيح اسباب الاختناقات المرورية في المدينة الى الوقوف المزدوج للمركبات، مشيراً إلى تخصيص مواقف على جانبي الشوارع الخاضعة لمشروع وسط المدينة، للتخفيف من الوقوف المزدوج.



رغم ذلك، أكد الرواجيح أن البلدية أنشأت الطريق الدائري الذي يربط غربي مدينة مادبا بشرقها وضمن مواصفات مطابقة للسلامة العامة، ويهدف إلى معالجة الاختلالات المرورية في الشوارع، لكنه في نفس الوقت أشار إلى أن الخطة التي تنفذها البلدية بالتعاون مع جهات عديدة، أسهمت في التخفيف من المعاناة المرورية في الشوارع الرئيسة والحيوية.



من جانبه، أكد مصدر في قسم السير بمديرية شرطة محافظة مادبا، أن الأزمة المرورية، هي مخرجات أزمات سلوكية لدى بعض السائقين، وعدم اكتراثهم بحرمة الشوارع ومراعاة الآخرين وانعدام تطبيق قواعد السير والوقوف والتوقف، مشيرا إلى حالة الإرباك التي سببها مشروع تطوير وسط المدينة في شوارع أقل استيعاباً لهذه الأزمات.



ودعا المصدر ذاته المواطنين لمراعاة قوانين وأنظمة السير والالتزام بقواعد المرور تفادياً للمخالفات، مؤكدا أن إدارة السير تولي جل اهتمامها لإيجاد حلول دائمة بالتعاون مع الجهات المعنية، بخاصة البلدية بإيجاد مواقف بديلة وعامة.

اقرأ أيضا:

بلدية جرينة بعد الفصل.. تطلعات منشودة بجلب خدمات مفقودة