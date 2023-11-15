MENAFN - Alghad Newspaper) شروق البو

يبدو التساؤل حول "ماذا بعد إسرائيل؟" شكلا من الـ"فنتازيا"، لكنّ طرحه أصبح ضرورة في هذه الأوقات التي تشير فيها الوقائع، إلى بقاء نتيجة الحرب لصالح المقاومة بعد الضربة القاسية للكيان الصهيوني في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



يأتي ذلك في ضوء أحاديث مغايرة لما يدور من أحداث على أرض المعركة، يسوقها إعلام الاحتلال والغرب، وعلى رأسه الأميركي عن "ماذا بعد حماس في غزة؟".



المعطيات على الأرض، تشير إلى وقائع عدة، تصبّ جميعها في حقيقة أن الكيان الصهيوني بدأ عده التنازلي في الطريق إلى الانهيار.



ويتجه اقتصاد الكيان في الربع الأخير من العام الحالي لإلغاء جميع المكاسب التي حققها في العام نفسه؛ جراء حربه الوحشية على غزة.



كما تشير تقديرات الكيان الأولية، إلى أن الحرب التي يشنّها على غزة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، قد تكلف الميزانية أكثر من 200 مليار شيكل (51 مليار دولار)، يضاف إلى ذلك، الانقسام الداخلي بين قادته، وهو أحد الأسباب التي دفعته قبل أن يقرر اجتياحه البري للقطاع، إلى إعادة التفكير في كيفية تنفيذ هذا الاجتياح وموعده، وهل سيحتاج فعلا؟



ولكن بعد نحو 13 يوما من الهجوم البري، لم تحقق قوات الاحتلال أي إنجاز يُذكر، بينما اعتبر جنرالات سابقون في الكيان أن دخول غزة يعني الذهاب إلى "مصيدة" حركة المقاومة الإسلامية - كتائب القسام (حماس).



بدورهم، فسر محللون ومراقبون للشأن الفلسطيني الإسرائيلي، أن "فشل" قوات الاحتلال في التوغل البري، دفعها إلى زيادة المجازر وقتل المدنيين في غزة.



ولا يغيب عن المشهد الحالي "الانفجار" الذي تخشى حدوثه حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة في أي لحظة من المستوطنين وأهالي أسرى الاحتلال لدى "حماس" وكذلك قوته العسكرية الاحتياطية.



يضاف إلى ذلك، الضغوط التي يتعرض لها الكيان الصهيوني من حزب الله في لبنان ميدانيا، والمواقف السياسية العربية، وفي مقدمتها الأردن، والتي تؤكد أن "حماس" لن تنتهي وأن الاحتلال "يقتل المحارب وليس القضية".



كما قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قبل أيام "نريد إنهاء الصراع بأسرع وقت، لحماية المدنيين، وقد نكون بحاجة إلى مرحلة انتقالية بعد الصراع"، مشددا على أنه "يجب عدم فرض حصار على غزة أو اقتطاع أجزاء منها"، في دلالة على هزيمة الكيان في غزة، كما قرأه مراقبون.



انقلاب في المشهد



مدير مركز القدس للدراسات السياسية الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي، قال إن تعريف النصر والهزيمة في الحالة الفلسطينية يعني أن "إسرائيل" تُهزم إن لم تحقق أهدافها.



وأضاف الرنتاوي لـ"الغد"، أن ثبات المقاومة وصمودها في غزة وإفشال مخطط التهجير والقضاء على حماس، كل ذلك يعد هزيمة لـ"إسرائيل" ونصرا مؤزرا بكل المعايير للمقاومة في ظل الأوضاع الراهنة.



وتابع: هزيمة "إسرائيل" بهذا المعنى هي انقلاب في المشهد الفلسطيني الداخلي، وتغير كبير في ميزان القوى بين المقاومة والسلطة.



زلزال إقليمي



وأردف الكاتب والمحلل السياسي: وبذلك تنتهي العروض التي وضعتها "إسرائيل" للعالم العربي بأنها قوة تحميهم من الأخطار، كما أن المواطن الفلسطيني سيتشجع على خوض معارك لاحقة مع الكيان من منطلق الإيمان الكامل بأن هزيمة الأخير ممكنة.



واستكمل: على المستوى الإقليمي، كل المسارات الإبراهيمية التطبيعية ستتآكل، كما أن شهية بعض الدول العربية للتطبيع سوف تنسدّ.



وزاد الرنتاوي: مزاج الشعب العربي سيتلقى شحنة معنويات إضافية هائلة، وهذا النصر سيمنحه القدرة على فرض أجندات مغايرة في الإقليم، ما يعني حدوث زلزال ليس إسرائيليا فلسطينيا حسب، بل إقليميا.



نظام عالمي جديد



وأشار إلى أن "مؤشر المزاج حتى في موسكو وبكين حاليا يذهب باتجاه غزة كمحدد لما سيبلور النظام العالمي الجديد، وإذا انتصر القطاع، فسينتصر النظام العالمي الجديد، وسينهزم النظام القديم (القطب الواحد)"، مؤكدا أن النظام العالمي الجديد سيكون في غزة وليس في كييف، وهذا حديث روسيا.



لا أميركا في الشرق الأوسط



ولفت الرنتاوي إلى أن الغرب، يدرك تداعيات انتصار غزة وتأثيره عالميا، وهذا ما يفسر هستيرياه الكبيرة من هزيمة "إسرائيل"، وتسامح الغرب مع جرائمها، موضحا بأن هزيمتها تعني هزيمة النظام العالمي القديم وميزان القوى، فالولايات المتحدة الأميركية، لن يبقى لها مكان حقيقي في الشرق الأوسط.



بداية النهاية



وبين الكاتب والمحلل السياسي أن "إسرائيل" ليس لديها الترف لتلقي أكثر من هزيمة كبرى واحدة، وإذا انتصرت المقاومة عليها، فعندها تكون "بداية النهاية"، ويبدأ العد العكسي والهبوط التدريجي المتسارع للكيان الصهيوني.



وأضاف: ستتعمق الانشقاقات الداخلية، ويستمر التلاوم المتبادل حول من المسؤول عن الهزيمة، وسيحدث صراع بين التيارات الإسرائيلية.



وتابع الرنتاوي: ستكون هناك معدلات متسارعة للهجرة المضادة، علما بأن الربع مليون مستوطن الذين غادروا مستوطناتهم، لن يعودوا إليها ولن يتمكن أحد من إقناعهم بالعودة إليها.



انهيار المشروع الصهيوني



وفي هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي د. منذر الحوارات، إن هزيمة "إسرائيل" في حربها الحالية على غزة، يعني وقوع فشلين كبيرين للكيان.



وأضاف الحوارات لـ"الغد"، أن أول فشل للكيان، يتمثل بهزيمته في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، عندما انهار جدار الدرع الإسرائيلي الذي كانت تتباهى به "إسرائيل"، وتعتبر نفسها قوة إقليمية كبرى بوجوده، أما الثاني فهو هزيمتها في غزة، ما يعني بداية انهيار المشروع الصهيوني و"دولة إسرائيل" في المنطقة.



كيان شديد الهشاشة



وأردف الحوارات: إذا انهزمت "إسرائيل" فهذا سيكشف حقيقة أنها "دولة شديدة الهشاشة"، كانت تدعي أن لديها قوة جوية وأرضية، وقوة ردع كبيرة، لكن سيتضح بأنها لا تملك إمكانيات كافية، بخاصة وأن ميزانية الترسانة العسكرية الإسرائيلية تقدر بنحو 19 إلى 20 مليار دولار، بينما الأسلحة البدائية التي تستخدمها المقاومة تقدر قيمتها بـ(5) مليارات دولار.



ضربة قاسية



من جانبه، قال المحلل السياسي د. محمد القطاطشة: "أعتقد بأن حماس انتصرت بشكل أساسي في 7 أكتوبر"، مضيفا أن حماس تحارب الحلفاء الذين هزموا ألمانيا واليابان، وقد وجهت ضربة قاسية لهذا المحور في 7 أكتوبر، وتعد الهزيمة الثانية التي يتلقاها هذا الحلف خلال 5 أعوام بعد هزيمته في أفغانستان.



وأردف القطاطشة: حركة التحرر الوطني والمقاومة الإسلامية، لا يمكن مقارنتها مع أصغر جيش عربي، ومع ذلك أزاحت الانطباع الذي زرعه النظام الرقمي العربي وأميركا وحلفاؤها، بأن هذه الدولة الصهيونية لا تُهزم.



ورجح أن يحدث تغيير لمنهجية الشرق الأوسط في حال هزيمة "إسرائيل"، بحيث تكون برؤية جديدة لصالح حركات التحرر والشعوب العربية، ما سينعكس على النظام الرقمي العربي.



واستكمل: هذا سيضع النظام الرقمي العربي أمام أسئلة جوهرية من الشعوب، مفادها بأن الضرائب التي تأخذونها منا لصالح المؤسسة العسكرية على حساب الصحة والتعليم ودولة الرفاه، بحاجة لإعادة نظر شامل من حيث فعاليتها وقوتها.



رضوخ لحل الدولتين



وشدد المحلل السياسي، على أن ما فعلته حماس سيجعل "إسرائيل" ترضخ لحل الدولتين دون شروط، وسيؤدي إلى تغير جذري في توازن القوى بالمنطقة.



وأشار إلى أن أميركا وأوروبا خسرتا في هذه المعركة أخلاقيا، فقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، اتضح أنها كانت زائفة ولا تُطبق على العرب والمسلمين.



تغير نحو اليسار



ولفت القطاطشة، إلى أن الحركة الصهيونية ستتغير باتجاه اليسار؛ لأنه يؤمن بالصلح والبراغماتية، وإنشاء دولة للفلسطينيين دون الدخول في شروطها، مبينا أن المعسكر الإسرائيلي سيعمل على إرجاع اليسار؛ لأن اليمين المتطرف يعمل تحت نبوءة الصهيونية وعلى رأسه نتنياهو.



وتوقع القطاطشة بأن تكون هناك وجوه جديدة في الحكومة الإسرائيلية، فقد ينجح نفتالي بينيت بالانتخابات المقبلة التي لن يفوز بها رئيس وزراء من نتاج المؤسسة العسكرية.

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