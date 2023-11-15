مارك رافالو: الفلسطينيون بشر وليسوا أضراراً ثانوية

يواصل الممثل الأمريكي مارك رافالو دعم القضية والشعب الفلسطيني وسط ما يتعرضون له من انتهاكات متواصلة من قبل الكيان الصهيوني وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي واستشهاد الآلاف من أبناء فلسطين منذ شهر أكتوبر الماضي.

ونشر "مارك" بوست عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" ودافع خلاله عن الشعب الفلسطيني قائلا: "لا، آسف أنهم ليسوا أضرارًا ثانوية أنهم بشر ولدوا وعاشوا هناك والعديد منهم عالقين هناك، أشعروا ببعض التعاطف أنهم فلسطينيون وليسوا مباني أو طرق أو أشياء، أنهم بشر وكذلك حياة الأسرى التي تقومون بتدميرهم هم أيضًا ليسوا أضرار ثانوية".

ودعم الممثل الأمريكي، مارك رافالو القضية والشعب الفلسطيني منذ بداية قصف الكيان الصهيوني لقطاع غزة بشهر أكتوبر الماضي والذي أسفر عن استشهاد الآلاف من المدنيين، وطالب قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني وعلق قائلا: "كفى أدخلوا المياه هذا لم يعد مقبولًا، نحن على شفا أزمة صحية على وشك الانفجار في غزة بسبب قلة المياه".



وعرض لمارك رافلو مؤخرًا فيلم الخيال العلمي "Poor Things" ضمن المسابقة الرسمية لفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وفوزه بجائزة "الأسد الذهبي" كأفضل فيلم بالمهرجان.



يذكر أن مارك رافلو يشارك بعدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم الأبطال الخارقين "Avengers: Secret Wars" والمقرر عرضه تجاريًا بحلول عام 2027. -وكالات

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