Wednesday, 15 November 2023 08:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مالية النواب تشكل لجنة لمتابعة الاستيضاحات المتعلقة بالإدارة المحلية

11/15/2023 5:24:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قررت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الإدارة المحلية وديوان المحاسبة؛ لمتابعة استيضاحات الديوان بخصوص بعض الملفات الخاصة بالوزارة.

وقررت اللجنة المالية منح اللجنة المشكلة أسبوعين لمناقشة الاستيضاحات والعمل على إغلاق ما يمكن منها أو التوصية للجنة المالية باتخاذ القرار المناسب بأي استيضاحات لم يتم التوصل إلى حلول لها.

بدوره، قال السليحات في الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي، إن اللجنة المشتركة ستبذل جهدها في مناقشة جميع الاستيضاحات، وسيتم اتخاذ القرار المناسب فيها.

وأشار إلى أن قرار هيئة النزاهة ومكافحة الفساد غير ملزم للجنة المالية، إذ سيجري بحث جميع الاستيضاحات، وإعادة دراستها وإذا تبين أي تجاوزات أو هدر للمال العام لن تتوان اللجنة بتحويلها مجدداً إلى مكافحة الفساد.

وكانت استيضاحات ديوان المحاسبة البالغ عددها حوالي 110 استيضاحات، قد أحالتها الوزارة في وقت سابق إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأعادتها الهيئة لعدم وجود شبهات فساد فيها.

من جهته، أكد أبو عرابي تسهيل الوزارة لعمل اللجنة المشتركة ومساعدتها في إعادة مناقشة وإغلاق جميع ملاحظات الاستيضاحات التي طرحها ديوان المحاسبة.

وأشار إلى أن بعض هذه الاستيضاحات تحتاج إلى فترة زمنية لإغلاقها وإنهائها كونها تتعلق بتحصيل مبالغ مالية أو أخرى مقسطة على سنوات، إضافة إلى أن بعضها تحتاج العودة إلى البلديات في الميدان.

بدورهم، أشار النواب عمر النبر، ناجح العدوان، ضرار الحراسيس، وسليمان أبو يحيى، علي الخلايلة، محمد المرايات، بسام الفايز إلى ضرورة عدم التهاون في الحفاظ على المال العام، وضبط أي تجاوزات، مشددين على ضرورة إحالة أي قضية ترى اللجنة أنها تحتاج النظر أمام الجهات القضائية والمختصة.

وأكدوا ثقتهم بدور ديوان المحاسبة بمعالجة هدر المال العام والتجاوز الذي يقع في الوزارات والمؤسسات الحكومية ولابد من دعم دورهم وتسهيل عملهم ومهامهم.

MENAFN15112023000072011014ID1107427137

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث