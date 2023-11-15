متى نحتاج مكملات المغنيسيوم الغذائية؟

يعد المغنيسيوم رابع أكثر المعادن وفرة في جسم الإنسان، وبحسب الدراسات والأبحاث والطبية، فهو مهم لبنية العظام وقوتها في الجسم، لكن ثمة من يتساءل عما إذا كان من الضروري تناول مكملات المغنيسيوم في حال كانت نسبته منخفضة، وهل هناك أي آثار ضارة مترتبة على ذلك؟.



تجيب على هذه الأسئلة الطبية الأميركية، تريشا باسريشا، من خلال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" حيث تقول إن هناك بعض الحالات التي قد يستفيد فيها المرء من مكملات المغنيسيوم، بيد أنه يمكن لمعظمنا الحصول على الكمية المناسبة من مصادر الغذاء الطبيعية.



ماذا يفعل المغنيسيوم بالجسم؟

المغنيسيوم هو أيون (ذرة أو جزئي كيمائي) أساسي موجود في كل خلية في جسمنا، ونحن نعتمد عليه في العديد من الوظائف الخلوية المهمة بما في ذلك التمثيل الغذائي، والتوازن الهرموني.



كما أنه يؤدي دورا مهما للغاية في نقل أيونات الكالسيوم والبوتاسيوم عبر أغشية الخلايا، وهي عملية ضرورية لتوصيل النبضات العصبية وتقلص العضلات وإيقاع القلب الطبيعي.



ويلعب المغنسيوم دورا أساسيا في تنظيم مستوى فيتامين "د" في الجسم، حسب دراسة علمية أجراها باحثون في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ولاية تينيسي الأميركية.



فيما قالت دراسة عالمية إن اتباع نظام غذائي متوسطي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الوفاة المبكرة لمئات الملايين من الأشخاص الذين لديهم احتمالية متزايدة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وبحسب الطبيبة، فإن من أبرز فوائد المغنيسيوم، تكمن في قدرته على علاج:



اضطرابات المزاج : وجدت دراسة أجريت عام 2016، أن الأشخاص الذين يعانون من اكتئاب خفيف إلى متوسط، والذين تناولوا مكملات المغنيسيوم لمدة 6 أسابيع، أبلغوا عن تحسن في الحالة المزاجية مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.



إلا أن تلك الدراسة لا تزال نتائجها غير مؤكدة، وهنا نصحت باسريشا من يعانون الاكتئاب، باستشارة الأطباء النفسيين للحصول على العلاج المناسب.



ارتفاع نسبة السكر في الدم: ترتبط زيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.



ومع ذلك، وفقا للجمعية الأميركية للسكري، لا توجد أدلة كافية على أن مكملات المغنيسيوم تساعد على خفض نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري.



ارتفاع ضغط الدم : أكدت دراسات متعددة أن مكملات المغنيسيوم تخفض ضغط الدم، لكن حجم التأثير ليس عميقًا (في المتوسط، انخفاض بمقدار 2.2 ملم زئبق في ضغط الدم الانبساطي).



وعليه، فمن المفيد مناقشة طرق أكثر فعالية لخفض ضغط الدم مع الطبيب المختص، مع الأخذ في الاعتبار أن زيادة المغنيسيوم في الطعام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



ما هي الأطعمة التي تحتوي على أعلى نسبة من المغنيسيوم؟

-غالبًا ما يوجد المغنيسيوم في الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضار الورقية والبذور والمكسرات، وفيما يلي قائمة بالأطعمة الشائعة التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم.

-الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت

-البذور والمكسرات

-الشوكولاته الداكنة

-الأفوكادو

- الأسماك الدهنية

-البقوليات والحبوب



علامات انخفا المغنيسيوم

ترتبط المستويات المنخفضة للغاية من المغنيسيوم في الدم بمضاعفات خطيرة، مثل عدم انتظام ضربات القلب والجلطات القاتلة.



لكن قلة تناول المغنيسيوم الغذائي قد لا يترجم بالضرورة إلى مستويات خطيرة في الدم، فالكلى تقوم بعمل رائع من ناحية جمع المعادن التي نحتاجها وحفظها وإخراج المعادن التي لا نحتاجها.

فيما يلي بعض الأمثلة على الحالات أو الأدوية التي نعرف أنها مرتبطة بنقص المغنيسيوم، والتي يمكن بالفعل التوصية بالمكملات الغذائية لها :

- الاضطرابات الهضمية

-داء كرون

-تعاطي الكحول المزمن

-مقاومة الأنسولين أو مرض السكري من النوع الثاني

-لمواجهة تأثيرات بعض الأدوية المدرة للبول، بما في ذلك عقاقير فوروسيميد وهيدروكلوروثيازيد

مثبطات مضخة البروتون (مجموعة من الأدوية التي تثبط إنتاج الحمض المعدي)، مثل البانتوبرازول، وذلك إذا تم تناولها على المدى الطويل