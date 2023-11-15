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مجلس محافظة العقبة ينفذ وقفة صامتة تضامنا مع غزة

11/15/2023 5:24:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






نفذ مجلس محافظة العقبة وقفة صامتة أمام مسجد أبو داوود في وسط مدينة العقبة ، تضامنا مع قطاع غزة والضفة وتنديدًا بعدوان الكيان الصهوني على القطاع.
وتأتي هذه الوقفة بدعوة من مجلس محافظة العقبة للتنديد بالهجمات الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وأدت لاستشهاد أكثر من 10 فلسطينيًا، وجرح أكثر من 25 ألف آخرين، جلهم من الأطفال والنساء.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والشعارات بثلاث لغات العربية والانجليزية والفرنسية، والتي تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وتأمين الحماية الدولية له، ومحاسبة الاحتلال وقادته على عمليات الأجرام التي نفذتها ضد الفلسطينيين في غزة والقدس والضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس المحافظة عماد عمرو إن هذه الوقفة الصامتة تعبر عن مدى حزنهم وتعاطفهم واستنكارهم لما يتعرض له أبناء غزة، مؤكدا ان مجلس محافظة العقبة وكافة الفعاليات الشعبية تتضامن مع ابناء قطاع غزة والذين يبادون بماكنة الحرب الاسرائيلية، مشيرا الحرب العدوانية على غزة ليست جديدة، بل هي إرهاب دولة تستهدف شعبنا الأعزل في غزة والقدس والضفة الغربية.

وأضاف نقول لهذا العدو الغاشم إن أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده لن يستسلم، وسوف يستمر في نضاله حتى يحقق أمنياته بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكداً مشيدا بالموقف الاردني قيادة وحكومة وشعبا الذي لا يكفي بالدعوة لحل الدولتين، بل ندعوهم إلى أخذ موقف ضد ما يحصل على أرض الواقع، وشجب واستنكار الهجمة الاستيطانية والعسكرية على غزة، ونطالب بالحماية الدولية لشعبنا في الضفة وغزة.
وطالب عمرو المجتمع الدولي بإدانة هذه الديمقراطية الزائفة، التي تتحلى بها "إسرائيل"، إنها إرهاب دولة، مؤكدًا أن هذا الظلم لن يستباح به الشعب الفلسطيني، وسنقف وقفة واحدة حتى تحقيق أمنياتنا في إقامة دولتنا.

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