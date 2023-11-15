مدرب الوحدات يعود من مسقط.. ومواجهة ودية مع شباب الأردن

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

يعود المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم العماني رشيد جابر من العاصمة العمانية مسقط اليوم، بعد إجازة قصيرة قضاها والجهاز المعاون له، عقب خوض فريق الكرة مواجهة الكهرباء العراقي الثلاثاء الماضي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.



ويبدأ الوحدات تدريباته اليوم، بعد فترة راحة لأيام عدة، منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب الإرهاق الذي عاشه الفريق بعد السفر إلى العراق، والمكوث هناك لمدة أسبوع، والخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف من الكهرباء، والتي أعادت الفريق للمركز الثالث وجمدت رصيده النقطي عند 6 نقاط.



ويخوض الوحدات مباراة ودية مع فريق شباب الأردن الأحد المقبل، تحضيرا لمواجهة أهلي حلب السوري في 28 من الشهر الحالي، في مدينة الطائف السعودية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الآسيوي.



ويسعى جابر للاستفادة من مباراة شباب الأردن الذي تغلب عليه مؤخرا في دوري المحترفين بهدفين دون رد، ومحاولة تدارك الأخطاء التي وقع بها في مباراته الماضية أمام الكهرباء، والتجهيز بصورة جيدة للمواجهة المقبلة في البطولة القارية، في ظل غياب المنافسات الرسمية قبل مواجهة الأهلي، وغياب الوحدات عن الجولة الثامنة من الدوري، لتأجيل مباراته مع الرمثا إلى إشعار آخر.

ويملك جابر قرار إعادة اللاعب أنس العوضات لتدريبات الفريق من عدمه، بعد أن استبعده في الفترة الماضية لسوء سلوكه في المباريات والتدريبات، حيث قدم اللاعب اعتذاره مؤخرا لمجلس إدارة النادي، بانتظار القرار من الجهاز الفني.



إلى ذلك، يغيب عن تدريبات فريق الوحدات في الفترة الحالية 13 لاعبا، بتواجد 6 لاعبين مع منتخب الرجال، ومثلهم مع "الأولمبي" بسبب فترة التوقف الدولي، إلى جانب اللاعب السوري خالد كردغلي المنضم لمنتخب بلاده، حيث انضم للمنتخب الأول كل من: فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، محمود شوكت، صالح راتب، مهند أبو طه وأنس العوضات، فيما يتواجد مع "الأولمبي" كل من: مراد الفالوجي، دانيال عفانة، عرفات الحاج، محمد كحلان، عامر جاموس ومالك علان.



وسيعوض جابر هذه الغيابات باستدعاء عدد من لاعبي الفئات العمرية، في انتظار عودة اللاعب بهاء فيصل والأنغولي ماريو مانويل دي أوليفيرا "إيتو" لتدريبات الفريق الجماعية، والوقوفف على مدى جاهزيتهما البدنية، فيما يتواصل غياب المدافع طارق خطاب بداعي الإصابة.



ويتواجد في تدريبات الفريق من قائمة اللاعبين للموسم الحالي 12 لاعبا، وهم: أحمد عبد الستار، عبد الله الفاخوري، أحمد الصغير، فادي الناطور، أحمد سمير، خالد عصام، أحمد سريوة، محمد موالي، حسان زحراوي، محمد عبد المطلب "بوغبا"، محمود زعترة وسيدريك هنري.

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