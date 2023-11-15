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مدير عام صندوق التنمية والتشغيل يتفقد فرع الصندوق في الزرقاء

11/15/2023 5:24:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



إستكمالاً لسلسلة الجولات الميدانية التفقدية لمديريات فروع صندوق التنمية والتشغيل في المحافظات إستهل عطوفة مدير عام الصندوق السيد منصور عودة الوريكات بزيارة المشاريع الممولة من الصندوق في محافظة الزرقاء ، وقد استمع عطوفة المدير العام الى أراء المقترضين واحتياجاتهم وتوقعاتهم المستقبلية .
و أكد الوريكات خلال لقائة بمقترضي الصندوق بأن الصندوق يقف الى جانبهم من كافة النواحي الفنية والتمويلية ، وبين الوريكات أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أحد روافع الاقتصاد الوطني لما تتمتع به من قلة تكاليف فرصة العمل.
الى ذلك بين الوريكات الدور الذي يقدمه الصندوق في تنمية المجتمع المحلي لابناء محافظة الزرقاء لرفع المستوى المعيشي من خلال توفير فرص العمل.
كما وجه الوريكات الى ضرورة الاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها محافظة الزرقاء من توفر القوى العاملة والمؤهلة والخبرات التي تزخر بها وما يتوفر بها من خدمات تجارية ومصانع هذا وقد أطلع عطوفة المدير العام السيد منصور الوريكات خلال الزياره على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في الفرع ووجه الوريكات الكادر الوظيفي بضرورة تبسيط الإجراءات وإنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت

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