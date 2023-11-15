مرحلة ما بعد حماس في غزة.. وهم في مخيلة الاحتلال وداعميه

MENAFN - Alghad Newspaper) شروق البو

أصبح شغل الاحتلال وداعميه الغربيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية، التي تعد شريكا في ارتكاب جرائمه في قطاع غزة، والذين دخل عدوانهم عليها شهره الثاني، هو الحديث عمّا يطلقون عليه مرحلة "ما بعد حماس"، برغم أن الحرب العدوانية على غزة، لم تضع أوزارها بعد، وما تزال المقاومة الفلسطينية تقول كلمتها ميدانيا.



والنقاشات التي تجري على قدم وساق في دوائر صنع القرار الغربية، الأميركية تحديدا، حول "ما بعد حماس" وطريقة إدارة القطاع الذي سيخرج من هذه الحرب منهكا، لا تخفي سيناريوهات أعدت سابقًا، هدفها تصفية القضية الفلسطينية، وإعادة نكبة أهلها مجددًا.



إلا أن خبراء ومحلليين سياسيين فندوا في حديثهم لـ"الغد"، إمكانية القضاء على المقاومة الفلسطينية في القطاع، ورأس حربتها حركة المقاومة الفلسطينية - كتائب القسام (حماس)، وكأنه "وَهْمٌ" شاْبَ خيالات الاحتلال الصهيوني وحلفائه في بداية المعركة.



وشدد الخبراء على أن الفلسطينيين، لن يخرجوا من أرضهم، وأن المقاومة متجذرة في غزة، وفي كل بيت فيها، وسيستمرون بالقتال حتى النصر أو الشهادة.



حركة متجذرة



مدير مركز القدس للدراسات السياسية الكاتب والمحلل السياسي عُريب الرنتاوي، قال لـ"الغد" إن "حماس، حركة متجذرة في أوساط الشعب الفلسطيني وجزء لا يتجزأ من حركة التحرير الوطنية الفلسطينية".



وأضاف الرنتاوي إن "اجتثاث حماس مهمةٌ عصيةٌ على التحقيق؛ والسبب في ذلك، أن شعبيتها ونفوذها، تضاعفا بعد عملية طوفان الأقصى، ليس في الأوساط الفلسطينية حسب، بل بين العرب والمسيحيين أيضا".



وتابع "من يظن بأنه يمكن القضاء على حماس فهو مخطئ، لا سيما وأنها تتصدر المكانة الأولى في أوساط الشعب الفلسطيني، مقابل تآكل مكانة السلطة ومنظمة فتح".



وأردف الرنتاوي "يأتي ذلك بعد الأداء المشرف لحماس في 7 أكتوبر، وما قابله من أداء هزيل للسلطة الفلسطينية"، مضيفا "لا يمكن القضاء على حماس، إذ إن ما يقارب قنبلتين نوويتين أُطلقتا على غزة، وبرغم ذلك لم يرفع أي بيت فلسطيني الراية البيضاء".



وزاد المحلل السياسي "الإسرائيليون لديهم نية لإنهاء حماس، لكنهم يحاولون تحقيق مكاسب سياسية، عوضا عما لم يستطيعوا تحقيقه عسكريا".



فرصة لا تُفوّت



ورأى الرنتاوي، أنه على منظمة التحرير الفلسطينية، ألا تفوت هذه الفرصة التي انتصرت فيها المقاومة في قطاع غزة، فإن سقطت هذه المقاومة، فسيصبح الأمن الأردني والمصري مكشوفا أمام الكيان الصهيوني الذي تتأصل فيه كل معاني الانحطاط والتوحش، المدعوم من أميركا، الشريكة في هذه الحرب والمؤامرة على الفلسطينيين.



وقال "الآن هناك فرصة لإنقاذ الأمن الوطني والمقاومة والمشروع الوطني الفلسطيني، والأمن القومي العربي، عبر احتضان المقاومة الفلسطينية سياسيا - على الأقل، بحيث يُعترف بها على أنها حركة تحررية وطنية وليست إرهابية".



وشدد المحلل السياسي على أنه يجب على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن يدعو لتشكيل قيادة طوارئ موحدة، تشمل كل المكونات الفلسطينية لإدارة المعركة العسكرية والسياسية في هذه المرحلة"، مضيفا "على عباس أن يشكل قيادة وحدة وطنية، ويستثمر بالانتصار الكبير في طوفان الأقصى".



وحذر من أنه إذا كان عباس يحاول أن "يرث غزة بالحياة"، فهذا خيار بائس، وسيلعن التاريخ كل من يحاول تبديد مكتسبات 7 أكتوبر أيا كان فلسطينيا أو عربيا.



بيروت منفى لكن غزة وطن



وبشأن احتمالية تكرار سيناريو بيروت عام 1982، أوضح الرنتاوي "أن بيروت منفى، لكن غزة وطن، وأبو عبيدة قال عن غزة سنقاتل بترابها، بسمائها، بهوائها، بمائها".



وأضاف "من جهة أخرى، لا ملاذ آمنا للفلسطينيين خارج وطنهم، وأشك بأن هناك عاصمة عربية، يمكن أن تفتح ذراعيها للمقاتل الفلسطيني".



معنى جديد لـ"المسافة صفر"



وأردف الرنتاوي "الفلسطيني في غزة يقاتل قتالا استشهاديا، وحماس أعطت معنى جديدا للمسافة (صفر) في القتال، وشعارها النصر أو الشهادة، وهذه هي الروح التي تحكم غزة، وأعتقد بأن غزة ستنتصر، فالجيش الإسرائيلي يقتل ولا يقاتل".



وأكد أنه ليس كل ما تريده "إسرائيل" أو "أميركا" تدركانه، وهزيمة هذه الأطراف ممكنة، لكنها تحتاج إلى صلابة وثبات وإرادة، وتوفير شبكة أمان سياسي للمقاومة.

نوع من الوهم



وفي السياق ذاته، قال الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية د. حسن أبو هنية، إن "ما تسعى له (إسرائيل) من إنهاء حماس كان في البداية نوعا من الوهم"، مضيفا "الاحتلال وضع أهدافا عالية جدا في البداية، أهمها القضاء على حماس في غزة واستعادة الأسرى" لكنه تاليا بدأ يتراجع عنها، حتى وهو يؤكد عليها في إعلامه، لكنه في حقيقة الأمر، بات يدرك أنه لن يستطيع القضاء على حماس.



وتابع "كما شاهدنا أن هناك اعتقادا لدى (إسرائيل) والغرب والكثير من الدول العربية، بأن القضاء على حماس أمر سهل ويمكن تنفيذه خلال شهر أو اثنين، لكن الآن هناك قناعة لدى الجميع، بأن هذه المهمة مستحيلة".



أهداف محدودة



وأردف أبو هنية: أصبحت "إسرائيل" تتحدث عن أهداف محدودة؛ مثل صفقة لتبادل الأسرى، وكذلك الأمر بالنسبة للقائد العسكري محمد الضيف، فلم يعد الاحتلال يتحدث عن تصفيته، وإنما وضع هدفا جديدا بديلا لإنهاء حماس، وهو القضاء على زعيم الحركة يحيى السنوار.



واستكمل، "إسرائيل" تريد نصرا شكليا، وبالتالي أصبحت تخفض من أهدافها، كما أن الحديث عن مرحلة "ما بعد حماس" بات من الماضي.



وزاد الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية: الاحتلال فشل بالتهجير بعد شهر من المعركة، ولم يستطع أن يحقق نصرا يقدمه لجمهوره؛ الأميركي أو الإسرائيلي. والمقاومة ما تزال قوية جدا، مرجحا أن تمنح أميركا "إسرائيل" شهرا آخر لتنظّم الأخيرة أوضاعها، ثم تتجه للمفاوضات والبحث عن حلول.



بقاء السلطة مشكوك به



وقال أبو هنية: هناك شك ببقاء السلطة في الضفة الغربية، فهي فشلت بعد أن وضعت كمرحلة انتقالية لإقامة دولة فلسطين، لكن الإسرائيليين أفشلوا ذلك، واقتصر دور السلطة على التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتقديم خدمات، ولم تتمكن من حماية الفلسطينيين.



وأضاف: السلطة لم تنجح في مهمتها في الضفة، فكيف لها أن تدير غزة؟ ثم إن الحاضنة الشعبية في غزة، ترفض السلطة تماما؛ لذا فإن عودتها لإدارة غزة غير ممكنة.



ظروف مختلفة



ولفت أبو هنية إلى أن الحالة مختلفة تماما، بالمقارنة بين حصار بيروت عام 1982 والأحداث الحالية في القطاع المحاصر، وتكرار أحداث بيروت غير ممكن، سواء من الناحية التقنية أو المنطقية.



وتابع: في بيروت ذهبت فصائل فلسطينية إلى لبنان وكأنهم "ضيوف"، لكن غزة أرض الفلسطينيين وهم متجذرون فيها، وحماس جزء من أهل غزة، وليسوا طارئين عليها، وإن كانت "إسرائيل" تريد إخراج حركة حماس من القطاع، فعليها أن تحتل غزة، ثم تجد وكيلا محليا كما حصل في بيروت، لكن ذلك مستحيل.



النهاية هي الحاسمة



من جانبه، قال وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، إنه من الصعب جدا القضاء على حماس، فهي جزء من المجتمع الفلسطيني، وما تتحدث به "إسرائيل" ليس القضاء على وجود الحركة، وإنما القضاء على تأثيرها في غزة، لا سيما وأنها تحكم القطاع.



وأضاف المعايطة إن "المعيار الذي تسعى له "إسرائيل"، هو القوة العسكرية لحماس، بحيث لا تعُد هي المسيطرة على غزة" مبينا أن إمكانية تحقيق ما تتحدث به "إسرائيل" يعتمد على محصلة العمليات العسكرية على أرض الواقع، معربا عن أمله بصمود المقاومة في وجه الاحتلال.



وأردف المعايطة: النهاية هي التي تحسم الاتجاه الذي تسلكه "إسرائيل"، لكن الصورة ليست واضحة حتى اللحظة، ولحين وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أحد السيناريوهات وهو من "الخيارات الأسوأ"، بحيث تتحول حماس إلى حالة سياسية في المجتمع بعيدا عن القوة العسكرية.



السلطة تسعى للمفاوضات

وحول إمكانية عودة السلطة لإدارة قطاع غزة، بين المعايطة أن السلطة لديها قبول من حيث المبدأ، فمن الناحية العملية غزة تعد جزءا من السلطة قبل انتخابات عام 2006.



وأوضح أنه بالرغم من أن السلطة أعلنت قبولها لإدارة غزة، لكنها تريد مفاوضات مع "إسرائيل"، وحلا سياسيا شاملا وحقوقا للفلسطينيين.



الخروج غير ممكن



وقال الوزير الأسبق: لا أعتقد أن المقاتلين يمكن أن يخرجوا من غزة كما حدث في بيروت عام 1982، فالهدف الأساسي هو عدم وجود قوة عسكرية لحماس أما خروجها فيعني وجودها لكن في مكان آخر.



وأضاف: كما أن بيروت ليست أرضا للفلسطينيين، والخروج من غزة غير ممكن ولا أحد سيقبل به، وليس هناك من يستقبل آلاف الفلسطينيين، إذا ما خرجوا من ديارهم.

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