مستجيرون من الرمضاء بالنار.. أهال من غزة يعيدون للأذهان مشاهد التغريبة الفلسطينية

MENAFN - Alghad Newspaper) ديمة محبوبة

يجلس الحاج أبو نشأت (85 عاما)، أمام شاشة التلفاز صامتا، يمسح بيد دموعه بطرف حطته البيضاء التي يضعها على رأسه، يتكئ بالأخرى على عكاز يضربه كل قليل بالأرض قهرا، يتحدث مع نفسه، يحتسب أمره لله، ويدعوه بفتح قريب، يقرأ الأخبار العاجلة بصعوبة، ويسرح في ماض عاشه مرتين.



أبو نشأت واحد ممن عاشوا نكبة فلسطين مرتين؛ الأولى عندما كان طفلا لم يتجاوز عمره العشر سنوات، عندما نزح مع أهله من قريته في مدينة يافا الفلسطينية مع أهله إلى طولكرم، ومنها إلى الأردن لاجئا، والثانية، شاهدها على التلفاز، من نزوح جزء من أهالي غزة من الشمال إلى الجنوب، مع استمرار العدوان الإسرائيلي بعد عملية طوفان الأقصى.



في مسلسل التغريبة الفلسطينية، لمخرجه الراحل حاتم علي، أعاد العربي إلى ذاكرته مشاهد اللجوء، وكأنه عاشها مرة أخرى، لكنها كانت سردا لما حدث، وآخر ما توقعه الحاج أن يرى تغريبة وظلما ونزوحا جديدا في فلسطين، لكن مع صور حقيقية، وبألوان الشاشات الحديثة، وفي عصر الهواتف الذكية، على وقع القنابل والصواريخ الإسرائيلية، التي تقع على رؤوس المدنيين، بحجة أنهم إرهابيون.

هذه المشاهد، استرجعت للذاكرة الجمعية قصيدة التغريبة الفلسطينية، لإبراهيم طوقان، التي قال فيها "لا تَسلْ عن سلامتِهْ روحه فوق راحتِهْ بدَّلَتْهُ همومُهُ كفناً من وسادِتهْ يَرقبُ الساعةَ التي بعدَها هولُ ساعتِهْ شاغلٌ فكرَ مَنْ يراهُ بإطراقِ هامتِهْ".



هذه القصيدة تحدثت عن معاناة أهل فلسطين التي شهدوها في مراحل الاحتلال العديدة، بدءا من الانتداب البريطاني وانتهاء بالاحتلال الصيهوني، والتي سميت أيضاً بقصيدة الفدائي لأنها تتحدث عن الفدائيين الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل أرضهم التي يعشقون ترابها.



المنتج والمخرج صلاح أبو هنود، مخرج مسلسل الدرب الطويل، الذي يعد القصة السياسية من مسلسل التغريبة الفلسطينية، الذي أشار إليه الجميع خلال عرض مشاهد النزوح الحقيقية التي يعيشها مجموعة من الغزيين اليوم، يقول لـ"الغد" متأثرا، وباكيا، مستذكرا ما حدث له ولعائلته في النكبة.



يبين أبو هنود، أنه كان طفلا في قرية عصيرة في نابلس، والده يملك دكانا في حيفا، لكن خلال الصراع اليهودي ما قبل النكبة، وخراب البلاد، قرر العودة في القطار إلى نابلس حيث عائلته، لكن العصابات اليهودية اقتحمت القطار وهاجمت من فيه، إذ وصف ما شاهده من حمل عدد من الرجال لـ"كرة الثلج"، وكان المقصود والده الذي كسر كل ما فيه جراء هذا الهجوم المتطرف اليهودي على الفلسطينيين، وجسده مغطى بالجبس لعلاج كسوره. وضع والده جعل العائلة تعيش أوضاعا مادية صعبة، بعدما كانت ميسورة الحال، فاضطر إخوته الكبار إلى ترك دراستهم والبحث عن عمل حتى يعيلوا العائلة، حتى أن والدتهم اضطرت للعمل حتى تجلب رغيف الخبز.



يضيف أبو هنود، أن كل هذه المآسي عاشها الفلسطينيون وأكثر قبل النكبة، وعندما جاء الهجوم الهمجي من قتل وسرقة وتهجير، اضطروا لترك البلد وتهجيرهم، وعيش النكبة وحمل مشاعر الحزن والفقد والخذلان والحنين، وعملوا بأيديهم وأسنانهم، في محاولة لتأسيس حياة لهم ولأبنائهم، ليخرجوا الطبيب والمهندس، من رحم المعاناة.



يتابع أبو هنود اليوم هذه المشاهد، ويخاف من تكرار المأساة، مؤمنا أن الشعب الفلسطيني يظلم ويقهر لكنه المنتصر دائما وأبدا، فالتاريخ والديانات تعرف أن للكيان اليهودي الصهيوني نهاية، وهي قريبة ولن تقوم لهم قيامة أخرى، وأن الشعب الفلسطيني، وإن عاش قهره وسكب دماءه لأجل الوطن، فرسالته عظيمة والله اصطفاه بين منتصر ومعيد لأرضه وبين شهيد عند الله. ويؤكد، من تجربته الخاصة، أن حياة اللاجئ صعبة، والتجربة تدمير ذاتي مشابه للموت وأنت على قيد الحياة، لكن الشعب الفلسطيني متماسك بحبه للأرض وعقيدته، فمن يلجأ يمكن أن يكون شديدا ويتماسك سريعا، ومنهم من يحتاجون لسنين طويلة، لكن في النهاية ينتصرون مؤمنين بالعودة.



ويؤكد أن الشعب الفلسطيني بكل أجياله وعلى مر الزمان والعصور من عاش النكبة حقيقة أو في خياله عندما استمع لعائلته التي تهجرت ومن يشاهدها اليوم من نزوح للغزيين، يتألم ويتعذب لكن لا ينهزم.



وفي هذا السياق، تؤكد رنيم المصري، أنها عاشت النكبة مرتين؛ الأولى في خيالها من أحاديث عمها "أبو علي"، الذي رحل قبل نحو 15 عاما، والثانية، هذه الأيام، بعد مشاهد تهجير جانب من الغزيين، في رحلتهم من الشمال إلى الجنوب، سيرا على الأقدام.



رنيم تقول، إن عمها "أبو علي" كان يجمع العائلة للحديث عن لحظات اللجوء بعد القتل والترويع الذي مارسته عصابات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، وكيف ساروا أياما وليالي في ظروف قاسية، وكيف انحرم من إكمال دراسته، واتجه إلى التجارة، ليعيل عائلة مكونة من 7 أفراد أكبرهم لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره.

وتشير رنيم إلى أن العائلة كانت تستمع بحرص شديد إلى كل التفاصيل، فمنهم من كان يفتح عينيه متفاجئا مما حدث، ومنهم من بكى، ومنهم من سرح في عالم بعيد، متخيلا اختلاف الظروف لو ظلوا في وطنهم من دون تهجير ولا ألم.



اختصاصي التاريخ والحضارة الإسلامية الدكتور صالح الشورة، يقول "ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو تطهير عرقي أو إبادة جماعية، وهذه المرة على مسمع ومرأى الدنيا كلها، حتى أن الإنسان الفلسطيني أو الغزي تحديدا مدرك بأن نزوحه تحت أنظار وأسماع الجميع، ولعله يقول للعالم انظروا ماذا حل بنا ولا تستغربوا ما الذي سيقع في المستقبل".



ويشير إلى أن الذاكرة الشعبية الجمعية للإنسان الفلسطيني مأساة مليئة بفقدان الأمل، فهؤلاء الذي اتجهوا للجنوب وبدا أنهم نجوا من الموت والقتل، لكنهم لم ينجوا من الألم، مشبعون بالموت والأحزان.



ويؤكد الشورة، اعتماد العقلية الصهيونية على إحداث أفعال متشابهة من تدمير ممنهج وقتل وتشريد ونشر القتل والدماء والخوف والهلع ثم انتظار نتيجة متشابهة مع ما سبق، وهي طرد الشعب الغزي من أرضه كما طرد الشعب الفلسطيني من أرضه سابقا، وهذا ما لم يحدث ولا أظنه سيحدث بإذن الله.



ويذكر أن الأحداث الأولى كان الموت هو المرعب، ولكن في هذه الأيام أصبح هو المحفز، فـ"أهل غزة" يقبلون على الموت كما يقبلون على الحياة، فالمرة الأولى العام 1948، اعتقد الفلسطيني بوجود من يدافع عنه حتى وهو يسير باتجاه المجهول، وعزز فيه هذا الشعور بأنه منذ الصدر الأول للدولة العباسية وحتى سقوط الدولة العثمانية لم يدافع العربي عن نفسه ووجد هناك من يدافع عنه.



ويضيف "في حالة غزة الوضع مختلف، فمنذ 1948 بشكل بسيط، ثم سنة 1967 بشكل أوسع، أيقن الإنسان العربي، خاصة الفلسطيني وابن غزة على التحديد، بأنه لا بد أن يخلع أشواكه بيديه وأن يتولى مهمة الدفاع عن أرضه وعرضه وطرد المحتل، وهذا لم يدركه دولة الاحتلال، وإلا كيف سقطت بلحظات في 7 أكتوبر أسطورة الجيش الذي لا يقهر، فالمشهد بين الصور المختلفة (نكبة ونكسة وغيرهما) هو مشهد مختلف حزين وغريب! ففي الصور الأولى لا يعرف ما الذي سيحدث وإلى أين ستأخذه أقداره، وفقد الأمل أكبر في الأمة العربية قاطبة، أما في هذه، فهو ما يزال يقاتل وكأنه يعلن للجميع على الملأ بأن الحرب دورة، يوم لك ويوم عليك، ويرسل للعدو قبل الصديق بأنها لن تكون الأخيرة، وهذا مخيف أكثر بالنسبة للصهاينة، وإن كان خروجه نازحا مجبرا، فإنه في هذه سيكون أشد عودا وقوة وأكثر تحملا من سابقاتها". ويشير الشورة، إلى أن العملية التي ينفذها الصهاينة التي دفعت مجموعات كبيرة من الناس إلى الهروب الواسع والكبير من المدينة من الشمال إلى الجنوب أوهمته بالانتصار وانتظار النتائج، لكن لم يكن في حسبانه التغير الكبير الذي حل على العقلية الفلسطينية في التعاطي مع الأحداث واحتمال النتائج. وفي المشاهد عبر شاشات نشرات الأخبار، التي شاهدها جميع العالم، سواء في بيوتهم أو عبر هواتفهم الذكية، من نكبة جديدة ملونة، فهنا عجوز ثمانينية تنزح للمرة الثانية في حياتها تسير منحنية الظهر، لا تقوى على الحديث، بعدما أجبر الاحتلال أهل غزة على عدم استخدام المركبات، متقصدا إعادة مشاهد النكبة الأولى، وهناك، أم لطفلين، جرتهما بكرسيين خلفها لساعات متواصلة بحثا عن الأمان، وهما لا يدركان الألم حولهما، يظنان ببراءة الطفولة أنهما في نزهة جميلة.



وشاهد العالم طفلة تسير على خطى غربة جدها، التي عاشها العام 1948، وهي اليوم في عمر 8 سنوات، آملة ألا تضطر لعيش نكبة أو نكسة أخرى، وهذا الصحفي وائل الدحدوح الذي فقد عائلته، في قصف إسرائيلي يصف ترك الديار بأنه "ليس سهلا"، وفي عينيه حديث يوحي بأنه فقد عائلته مرتين، ولا يكفي كل هذا ليشفي غليل الاحتلال، الذي اختار قتل العزل، وهم يحملون الرايات البيضاء أمام المستشفيات، في مشهد صمت كل المجتمع الدولي أمامه، من دون حراك إلا من بعض عبارات الشجب والاستنكار.



ويؤكد اختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع، أن مشاهد نزوح عدد كبير من الغزيين من بيوتهم والسير مشيا على الأقدام حاملين مشاعر الحزن والأسى والفقد والرحيل وترك الذكريات والأهالي من خلفهم، أيقظت جروح الماضي للفلسطينيين المهجرين في العالم بعد نكبته العام 1948 وما قبل.



ويقول، إن من عاش هذه التجربة اليوم تعود مشاعر القهر له، وللأجيال التي استمعت لعائلتها المهجرة في تلك النكبة، وعاشوا ظلم هذه الأيام أكثر من غيرهم، فالكلمات والدموع التي رسمت في مخيلتهم عن يوم النزوح، عاشوها بنفس الأسى والقهر متخوفين من عودة التاريخ بتفاصيله.



ويتحدث أن الشعوب العربية عاشت وعاصرت التغريبة الفلسطينية في نكبتها الأولى إما حقيقة، أو من عاشها في كتب التاريخ وشاهدها دراميا وبسماع القصص، لكن اليوم نشاهدها مكتوفي الأيدي متجرعين الألم وحسراته غير قادرين على التعبير عن الظلم الذي نشعره وما يجول في داخلنا.



هنالك من عاش تجربة اللجوء وترك حياته وبيته وأرضه واضطر لتأسيس حياة في بلد آخر وكانت هذه الطريق صعبة، إلا أن مشاعر القهر وصعوبة النزوح والتخلي وتبعاته هي الأصعب الآن، وأثرها النفسي أكبر.

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