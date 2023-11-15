مسيرات حاشدة تدعم صمود غزة وتندد بمجازر الاحتلال

MENAFN - Alghad Newspaper) فريق "الغد"

محافظات - شهدت عدة مدن في المحافظات بعد صلاة الجمعة أمس، مسيرات ووقفات حاشدة شارك بها الآلاف دعما لصمود الأهل بغزة في مواجهة ما يتعرضون له من عدوان غاشم وحرب ابادة من قبل جيش الاحتلال الصهيوني.



وعبر المشاركون خلال المسيرات والوقفات والتي تخللها مهرجانات خطابية، عن كامل غضبهم لما يجري في غزة امام انظار كل العالم، مطالبين بضرورة تحرك عربي ودولي فاعل وسريع من اجل وقف المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني والتي اسفرت عن سقوط اكثر من 10 آلاف شهيد وجرح 25 ألفا اخرين جلهم من الاطفال والنساء وكبار السن.



وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مسجد الهاشمي بإربد شارك فيها الآلاف تضامنا مع غزة، منددين بالقصف الإسرائيلي على القطاع.



ورفع المشاركون لافتات وهتفوا بشعارات "إسرائيل إرهابية" و "فلسطين حرة".

وأدى آلاف من المصلين في محافظة إربد صلاة الغائب على أرواح الفلسطينيين ضحايا الهجمات الصهيونية على قطاع غزة والضفة الغربية.



ودعا المتحدثون في المسيرة، المجتمع الدولي لإدانة الهجوم الصهيوني على الفلسطينيين وفتح ممر مساعدات إنساني لما يزيد على مليونين من إخوتنا المحاصرين في قطاع غزة.



ونددوا بالعدوان الصهيوني المتواصل على أبناء غزة واستهداف البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والتجمعات السكنية والأماكن الدينية.



وطالب المشاركون المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية التدخل لوقف هذه الانتهاكات السافرة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدين دعمهم المتواصل ووقوفهم مع الحق الفلسطيني حتى تحقيق نصرهم وحقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.



وفي الكرك، شهدت المحافظة تنظيم ثلاث وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني، ورفضا لما يتعرضون في غزة من حرب إبادة.



ونظم الملتقى الوطني للفاعليات الحزبية والنقابية والشعبية بالكرك وقفة في ميدان صلاح الدين الأيوبي بوسط مدينة الكرك، كما نظمت الحركة الإسلامية بالكرك وقفة تضامنية في ضاحية الثنية شرقي المدينة بمشاركة شعبية واسعة، وفي المزار الجنوبي نظم نشطاء وقفة تضامنية مع الأهل في فلسطين رفضا للعدوان من قبل جيش الاحتلال الصهيوني على الأشقاء في غزة.



ورفع المشاركون في الوقفات الأعلام الأردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الشعب الأردني المساند لشقيقه الفلسطيني.

وأكد متحدثون في الوقفات على ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان عليهم بكل وسائل وأشكال الدعم، وعدم اقتصار الدعم على الخطابات.



وطالب المشاركون الدول العربية باتخاذ موقف حازم وحاسم بديلا عن خطابات التضامن والعمل على مقاطعة كل الدول والحكومات الغربية التي تساند الكيان الصهيوني في عدوانه ناهيك عن قطع كل اشكال العلاقات العربية مع الكيان وطرد سفراء الدول التي تدعم مجازره احتراما لدم الشهداء الذي يسيل ولكرامة الشعوب العربية.



واشاروا إلى أن كل الاردنيين يقفون جميعا صفا واحدا بمواجهة العدوان الذي يهدف بكل وقاحة الى تصفية وتهجير الشعب الفلسطيني وانهاء قضيته العادلة، مشددين على أن أقل ما يمكن أن نقدمه للاشقاء في مواجهة العدوان هو التعبير عن رفض العدوان ومساندتهم.



واشاروا إلى أن على العرب والمسلمين الاتحاد في مواجهة ما يواجهة الشعب الفلسطيني من عدوان خصوصا وأن كل القوى الغربية تساند الكيان الصهيوني بكل قوة وتمده بالسلاح في حين أن المقاومة الفلسطينية وحيدة تواجه جيش الاحتلال الصهيوني.



وفي معان، شارك آلاف المواطنين في مدينة معان في مسيرة حاشدة انطلقت من أمام مسجد معان الكبير، نصرة لغزة ودعما للفصائل الفلسطينية في نضالها ضد الاحتلال الصهيوني.



وعبر المشاركون في المسيرة التي نظمتها فاعليات شعبية وشبابية وبمشاركة شيوخ ووجهاء عشائرية وشخصيات وطنية معانية ومن مختلف القوى السياسية في المدينة عن تضامنهم ومؤازرتهم للشعب الفلسطيني، في ظل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة ضد المدنيين.



وهتف المشاركون بشعارات تندد بالاحتلال الصهيوني، وبدعم أميركا والغرب لدولة الاحتلال في إجرامها وعدوانها بحق سكان قطاع غزة، والحصار الخانق المفروض عليهم، ورددوا تكبيرات وشعارات داعمة للمقاومة.



وعبر المشاركون عن تضامنهم وتأييدهم للفلسطينيين في مجابهة الاحتلال بالتزامن مع استمرار عملية "طوفان الأقصى"، والتي جاءت ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، إضافة إلى هتافات حيت صمود المقاومة وانتصاراتها في غزة وكافة المدن الفلسطينية ومقاومتهم للعدوان الصهيوني.



وطالب المشاركون من الدول العربية نصرة غزة ودعم المقاومة، والعمل فورا على قطع العلاقات مع الكيان و إلغاء كل اتفاقيات التطبيع وطرد سفراء الاحتلال من أي عاصمة عربية يتواجدون فيها.



وفي نهاية المسيرة التي جابت شوارع مدينة معان، عبر المشاركون في مهرجان خطابي عن دعمهم لقطاع غزة والمقاومة الفلسطينية الباسلة، التي تقود معركة التحرير والتحرر والوقوف ضد سياسة الإجرام الصهيوني من قصف للمدارس والمساجد والكنائس واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ والصحفيين وذويهم بدعم أميركي مادي ومعنوي بالسلاح والآلة الإعلامية.



واكدوا في المهرجان، أن الأردنيين يقفون يدا واحدة ضد الصهاينة الغاصبين ودعما للفلسطينيين في حقهم التاريخي بإقامة دولتهم المستقله وعاصمتها القدس الشريف، مستذكرين بطولات الجيش الأردني في معاركه ضد الاحتلال دفاعا عن الأردن وفلسطين.



وعبر المتحدثون عن رفضهم القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وديارهم، وكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.



وقالوا إن الشعب الأردني بكافة مكوناته يشكل معا الجسم الأردني الذي يقف اليوم خلف المقاومة الفلسطينية الباسلة في معركة "طوفان الأقصى" التي تخوض معركة الأمة كاملة، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه العدوان الغاشم على قطاع غزه، الذي يتعرض إلى قصف متواصل وإبادة جماعية على يد جيش الاحتلال منذ السابع من شهر اكتوبر، وتسبب بسقوط آلاف الشهداء والجرحى المدنيين وأغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ، إضافة إلى دمار واسع في المباني السكنية.



كما دعوا الأمة العربية إلى توحيد المواقف الثابتة لوقف هذه الهمجية ضد قطاع غزة، منددين بجرائم الحرب وسياسة القتل الوحشية والمجازر الجماعية.



وانطلقت مسيرة شعبية حاشدة بعد صلاة الجمعة من مخيم مادبا تضامنا مع فلسطين وتنديدا بالمجازر المروعة التي ارتكبها العدو الصهيوني باستهدافه المستشفيات والمنازل والبنية التحتية، ودور العبادة في قطاع غزة وراح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.



كما ندد المشاركون بالانتهاكات الوحشية التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى المبارك وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.



ورفع المحتجون في المسيرة الغاضبة التي جالت شوارع مدينة مادبا وصولا إلى الوسط التجاري في شعارات منددة بجرائم العدو الصهيوني الأميركي وما يقوم به من مجازر وحشية وحرب إبادة جماعية.



وأكدت الحشود، أن الاستهداف المباشر والمتعمد للمستشفيات والمراكز الصحية، يعد جريمة حرب مكتملة الأركان، ودليلا على وحشية ودموية الكيان الصهيوني واستخفافه بكل المواثيق والقوانين الدولية.



وحيا المشاركون المقاومة الفلسطينية على عملياتها البطولية في مواجهة العدوان والتي شكلت إسنادا للمقاومة في غزة،



ورادعا قويا للعدو الصهيوني، داعين الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم، إلى الاستمرار في إقامة المسيرات والمظاهرات الغاضبة المنددة بتواطئ المجتمع الدولي وأنظمة عميلة مع الكيان الصهيوني، الذي يواصل ارتكاب جرائم الحرب والإبادة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي المحتلة.



ونظمت الفاعليات الشعبية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة السلط، وقفة تضامنية لدعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الغاشم على غزة.



ورفع المشاركون، شعارات ورددوا هتافات تناصر الأشقاء الفلسطينيين وتدين العدوان الغاشم والمتواصل على قطاع غزة، محيين صمود الأهل في فلسطين، كما استنكروا الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال المتواصلة التي ترتكب ضد المدنيين العزّل.



ودعا المشاركون إلى تقديم جميع أشكال الدعم للغزيين، مؤكدين وقوف الشعب الأردني بقيادته الهاشمية إلى جانب الأشفاء الفلسطينيين للوصول إلى حل نهائي لهذه المأساة التي يتعرضون لها من قبل قوات الاحتلال.



وأضافوا، أن ما يرتكبه جيش الاحتلال من مجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يعتبر من أبشع الجرائم التي سجلت في التاريخ الإنساني، وتشكل اختراقا لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحقن الدماء في غزة.



ودعوا الدول العربية والإسلامية للتدخل الفوري لإنهاء الحرب على غزة وقطع العلاقات نهائيا مع الكيان الصهيوني الغاشم الذي يرتكب جرائم بشعة ضد المدنيين ويقصف المساجد والكنائس ويسعى إلى تهجير الفلسطينيين.



ونفذت الفاعليات الحزبية والنقابية والشعبية في محافظة العقبة، وقفة تضامنية مع الأشقاء في غزة والضفة الغربية، أمام مسجد الحسين بن طلال وسط مدينة العقبة، منددين بعدوان الكيان الصهيوني على القطاع.



وتأتي هذه الوقفة للتنديد بالهجمات الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال في غزة، وأدت لاستشهاد أكثر من 10 آلاف فلسطيني، وجرح أكثر من 25 ألف آخرين، جلهم من الأطفال والنساء- (بترا)

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