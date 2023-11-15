مسيرة في مادبا تندد بجرائم الاحتلال في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
انطلقت مسيرة شعبية حاشدة بعد صلاة الجمعة من مخيم مادبا تضامناً مع فلسطين، وتنديدا بجرائم الاحتلال في غزة.
ورفع المتظاهرون في المسيرة الغاضبة التي جالت شوارع مدينة مادبا وصولاً إلى الوسط التجاري الشعارات المنددة بجرائم العدو الصهيوني الأمريكي وما يقوم به من مجازر وحشية وحرب إبادة جماعية بحق الأطفال والنساء والمدنيين وتدمير المستشفيات والأحياء السكنية والبنية التحتية بقطاع غزة.
وحيا المتظاهرون المقاومة الفلسطينية على عملياتها البطولية في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
MENAFN15112023000072011014ID1107427128
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.