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مسيرة في مادبا تندد بجرائم الاحتلال في غزة

11/15/2023 5:24:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






انطلقت مسيرة شعبية حاشدة بعد صلاة الجمعة من مخيم مادبا تضامناً مع فلسطين، وتنديدا بجرائم الاحتلال في غزة.
ورفع المتظاهرون في المسيرة الغاضبة التي جالت شوارع مدينة مادبا وصولاً إلى الوسط التجاري الشعارات المنددة بجرائم العدو الصهيوني الأمريكي وما يقوم به من مجازر وحشية وحرب إبادة جماعية بحق الأطفال والنساء والمدنيين وتدمير المستشفيات والأحياء السكنية والبنية التحتية بقطاع غزة.
وحيا المتظاهرون المقاومة الفلسطينية على عملياتها البطولية في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

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