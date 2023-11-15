Wednesday, 15 November 2023 08:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصادر تكشف ماذا يفعل جيش الاحتلال في مستشفى الشفاء

11/15/2023 5:24:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




قالت مصادر من داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة للجزيرة، إن الاحتلال يجري تفتيشا داخل المستشفى وتحقيقا مع الشبان الموجودين فيه.

وأضافت المصادر أن الدبابات العسكرية الإسرائيلية موجودة داخل باحة المستشفى، وجيش الاحتلال ينادي عبر مكبرات الصوت على الشبان لتسليم أنفسهم، ويعتقل عددا من النازحين وذوي الشهداء والجرحى.

وأكدت المصادر أن جنود الاحتلال موجودون داخل المباني وسط نيران كثيفة في محيط المستشفى.

بدوره قال صحفي من محيط مجمع الشفاء، إن الدبابات الإسرائيلية حاصرت المجمع من جميع الجهات قبل اقتحامه، وتتواجد الدبابات في مفترقي السرايا والوحدة طوقت المجمع من بوابته الغربية.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي حوّل المجمع إلى ثكنة عسكرية، وما تزال عشرات الجثث في الشوارع المحيطة بالمجمع، مبينا أن الاحتلال قصف كل شيء يحيط بالمستشفى.

MENAFN15112023000072011014ID1107427126

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث