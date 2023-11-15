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مصنع برقش للألبسة.. حلم يتحقق

11/15/2023 5:24:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد - قال رئيس بلدية برقش بلواء الكورة خالد أحمد عوض الفقية، إن وزارة التخطيط والتعاون الدولي خصصت مبلغ 400 ألف دينار على موازنة عام 2024، من أجل إقامة مصنع للألبسة في منطقة كفرابيل التابعة للبلدية.
وبين أن المشروع سيكون نقلة نوعية تحتاجها المنطقة التي تنتظر إقامة مثل هذا النوع من المشاريع الاستثمارية، لافتا الى أن المصنع سيوفر قرابة 150 فرصة عمل لأبناء المنطقة. وأضاف أن تخصيص مبلغ 400 ألف دينار من موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2024، يأتي دعما للاستثمار الذي تتبناه البلدية والتي بدورها تثمن نهج الوزارة، إلى جانب المستثمر الذي سوف يتحمل تكلفة خط الإنتاج.
وأوضح الفقية، أن وزارة التخطيط بالتنسيق مع البلدية ووزارة العمل ووزارة الإدارة المحلية تقوم بالسير بإجراءات التنفيذ وتذليل أي عوائق، مثمنا الجهود التي بذلت في تحقيق هذا الاستثمار الضخم على أرض الواقع.
وكانت البلدية قد تقدمت سابقا للوزارات المعنية بطلب إنشاء مصنع كاستثمار يخدم مناطق البلدية التي تعاني من الفقر والبطالة، وأبدت البلدية استعدادها لتقديم كل ما يلزم من أجل إقامة المصنع من بينها تخصيص قطعة أرض من أملاك البلدية لهذه الغاية.

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