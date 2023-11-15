مصنع برقش للألبسة.. حلم يتحقق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي
إربد - قال رئيس بلدية برقش بلواء الكورة خالد أحمد عوض الفقية، إن وزارة التخطيط والتعاون الدولي خصصت مبلغ 400 ألف دينار على موازنة عام 2024، من أجل إقامة مصنع للألبسة في منطقة كفرابيل التابعة للبلدية.
وبين أن المشروع سيكون نقلة نوعية تحتاجها المنطقة التي تنتظر إقامة مثل هذا النوع من المشاريع الاستثمارية، لافتا الى أن المصنع سيوفر قرابة 150 فرصة عمل لأبناء المنطقة. وأضاف أن تخصيص مبلغ 400 ألف دينار من موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2024، يأتي دعما للاستثمار الذي تتبناه البلدية والتي بدورها تثمن نهج الوزارة، إلى جانب المستثمر الذي سوف يتحمل تكلفة خط الإنتاج.
وأوضح الفقية، أن وزارة التخطيط بالتنسيق مع البلدية ووزارة العمل ووزارة الإدارة المحلية تقوم بالسير بإجراءات التنفيذ وتذليل أي عوائق، مثمنا الجهود التي بذلت في تحقيق هذا الاستثمار الضخم على أرض الواقع.
وكانت البلدية قد تقدمت سابقا للوزارات المعنية بطلب إنشاء مصنع كاستثمار يخدم مناطق البلدية التي تعاني من الفقر والبطالة، وأبدت البلدية استعدادها لتقديم كل ما يلزم من أجل إقامة المصنع من بينها تخصيص قطعة أرض من أملاك البلدية لهذه الغاية.
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