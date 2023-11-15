مطالبات قمة الرياض بكسر الحصار على غزة تراوح مكانها.. والأردن استثناء

MENAFN - Alghad Newspaper) زايد الدخيل

باستثناء الدور الأردني، لم تحقق عبارة "كسر الحصار على غزة" التي وردت في بيان قمة الرياض السبت الماضي، أي أثر على أرض الواقع حتى الآن، على الرغم من أن الحصار على القطاع دخل يومه التاسع والثلاثين، دون بوادر حتى الآن بإدخال المساعدات التي تحتاجها مرافق القطاع بسائر أشكالها.



أما الأردن فكسر الحصار فعليا بعد عمليتي الإنزال اللتين نفذهما سلاح الجو لتزويد المستشفى الميداني الأردني غزة/76 باحتياجاته.

وعلى وجه العموم، كانت عبارات "القمة" حول كسر الحصار، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، فضلا عن دعم "الأونروا".. كلها مجرد شعارات اختتمت فيها القمة دون تنفيذ.

وفي السياق، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، إن الحكومة مستمرة وفقا للتوجيهات الملكية السامية بإدامة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح المبيضين لـ"الغد"، أن الإنزال الجوي الثاني الذي نفذه سلاح الجو الملكي، وشمل مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه /76، كان رسالة واضحة في اتجاه كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع، وجاء الإنزال الجوي الثاني، بتوجيهات ملكية سامية، وذلك بعد يوم واحد من اختتام أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية حول غزة.

وقال إن الأردن قدم أيضا الدعم والإسناد للضفة الغربية المحتلة من خلال قافلة المساعدات الأردنية من الأدوية والمؤن والمستلزمات الطبية والأدوية والقمح.



وأكد أن جلالة الملك يعمل لبناء تحالف دولي لكسب التأييد الدولي لقضية إدخال المساعدت الإنسانية والإغاثة الإنسانية، وعدم جواز منعها عن سكان غزة، باعتبار ذلك يمثل جريمة حرب.



وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، شدد في كلمة ألقاها في قمة الرياض، على أن الأردن سيواصل القيام بواجبه في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة.



وفي هذا الإطار، يقول الوزير الأسبق الدكتور وائل عربيات، إن الأردن وقف بقيادة جلالة الملك، منذ بداية الحرب القذرة التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على غزة وفرض حصار فوق الحصار، وسياسة التجويع لأكثر من مليوني إنسان في القطاع، وقف متقدما الصفوف لكسر الحصار على غزة، من خلال تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية التي ينادي الأردن بأهمية وصولها بشكل عاجل ومستدام للقطاع.



وأضاف: "يقود الأردن جهدا دبلوماسيا وسياسيا للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة، ولإيصال المساعدات لمحتاجيها، إذ إن المملكة كانت دائما سباقة في دعم الأشقاء الفلسطينيين بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، وما طائرات المساعدات الأردنية المخصصة لدعم غزة التي وصلت مدينة العريش المصرية، وعمليتا الإنزال الجوي للمساعدات المخصصة للمستشفى العسكري الأردني الميداني، إلا دليل على جهود الأردن لكسر الحصار عن غزة".



وقال إن قضية الشعب الفلسطيني هي قضية الأردن الأولى، وسيستمر الأردن بقيادة الملك في دعم الفلسطينيين سياسيا ولوجستيا، وتقديم كل الإمكانيات لهم لإزالة هذه الغمة نتيجة العدوان الغاشم على غزة، مؤكدا أن هذه المبادرة الملكية لكسر الحصار عن القطاع هي عنوان لتأكيد موقف الأردن الداعم والمساند لهم في محنتهم التي يواجهونها، وفي الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.



بدوره، قال النائب السابق حابس الفايز، إن عمليتي الإنزال تعدان إشارة لكل العالم بضرورة كسر الحصار على القطاع، وتحمل رسالة للعدو الصهيوني بأن الأردن يرفض قطعا ممارساته ضد أهل غزة.



وأضاف الفايز: "ما فعله الأردن بقيادة جلالة الملك هو رسالة واضحة بأن في وسع دول العالم كسر الحصار وإيصال الماء والوقود والغذاء إلى القطاع فورا، وهي أيضا دليل قاطع على أن إيصال المساعدات الطبية والغذائية والإنسانية عملية ممكنة إن توفرت الإرادة في تلك الدول".



وأشار إلى أن جلالة الملك يسعى إلى حشد تحالف دولي لكسب تأييد المجتمع الدولي لقضية إدخال المساعدت الإنسانية والإغاثية الإنسانية لقطاع غزة، والمبادرة بكسر الحصار.

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