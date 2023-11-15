‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

MENAFN - Alghad Newspaper) ‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

بول ر. بيلار*‏ - (ريسبونسيبل ستيتكرافت) 1/11/2023

يبدو أن المستوطنين في الضفة الغربية أصبحوا الآن أكثر حرية من أي وقت مضى في ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين، مما يزيد احتمالات اندلاع انتفاضة جديدة -وهو ما كان ممكنًا حتى قبل هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر).‏

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‏مع تركيز العالم أنظاره، بشكل مفهوم، على المذبحة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، تحظى المظاهر العنيفة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل باهتمام أقل مما تحظى به عادة، وأقل مما تستحقه الآن.

ووسط المخاوف من احتمال انتشار الحرب الحالية في غزة، بدأ هذا الانتشار بالفعل في الضفة الغربية، مع احتمال تحفيز المزيد من الانتشار أيضًا.‏



‏وقد ارتفعت الخسائر في صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، و‏‏قتل‏‏ هناك أكثر من 100 فلسطيني حتى تاريخه، من بينهم مدنيون.‏



وجات معظم الإصابات كجزء من العمليات العسكرية ‏‏المتسارعة‏‏ في الضفة الغربية، التي تنفذها قوات الجيش الإسرائيلي في شكل مداهمات واعتقالات جماعية وقمع عنيف للاحتجاجات.

وشمل الاستخدام الإسرائيلي المتزايد للقوة شن ‏‏غارة جوية‏‏ على مسجد في مخيم للاجئين في مدينة جنين -وهو أمر نادر الحدوث في الضفة الغربية، حيث يعتمد الإسرائيليون عادة على القوات البرية.‏



‏‏وجاء المزيد من العنف على أيدي المستوطنين الإسرائيليين -بعض من نحو 670.000 إسرائيلي يُعترف بإقامتهم في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية على نطاق واسع على أنها تشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

وقد ‏‏سجل‏‏ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأسبوعين الأولين فقط من الأزمة الحالية 100 هجوم شنها المستوطنون الإسرائيليون على السكان الفلسطينيين.

وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أن هذا يمثل في المتوسط ما يقرب من ثمانية حوادث من هذا القبيل في اليوم، ارتفاعًا من المتوسط اليومي البالغ ثلاثة حوادث منذ بداية هذا العام.‏



‏للعلاقة بين هذا العنف الذي يمارسه المستوطنون والأحداث التي وقعت مؤخرًا في جنوب إسرائيل وقطاع غزة جانبان. الأول هو أن الغضب الإسرائيل من هجوم "حماس"، وتحوُّل هذه المشاعر إلى كراهية عامة للعرب الفلسطينيين، جعلا من هذه اللحظة الراهنة موسمًا مفتوحًا للاعتداء على الفلسطينيين أكثر مما كان عليه الوضع من قبل.

والثاني هو أن تركيز اهتمام الصحافة والحكومات الأجنبية والعالم بشكل عام على غزة في الوقت الحالي يوفر فرصة للمستوطنين للقيام بأعمال عنيفة وغير قانونية في الضفة الغربية من دون لفت كثير من الانتباه.

وتشير ميراف زونزين، المحللة المقيمة في إسرائيل من "مجموعة الأزمات الدولية"، ‏‏إلى‏‏ أن الفرق بين الآن وما سبق هو أن عنف المستوطنين يحدث الآن "من دون أن يجذب أي اهتمام إعلامي تقريبًا".‏



تشكل هذه التطورات، استمرارًا في شكل مكثف لاتجاهات أطول أمدًا من المعاناة الجسدية والمادية المحسوسة لفلسطينيي الضفة الغربية.

وكان العديد من ما يقرب من 1.600 ‏‏قتيل‏‏ فلسطيني سقطوا على أيدي الإسرائيليين بين العام 2015 (أي منذ الهجوم الإسرائيلي الكبير الأخير على غزة في العام 2014) وآب (أغسطس) من هذا العام قد سقطوا في الضفة الغربية. وكان العنف قد تسارع في العام 2023 حتى قبل هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر).

وكان هذا العام في طريقه مُسبقًا إلى أن يكون العام الأكثر دموية بالنسبة لسكان الضفة الغربية منذ أن بدأت الأمم المتحدة في الاحتفاظ بمثل هذه السجلات في العام 2005.‏



‏من الواضح أن تصاعد العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية مرتبط بوصول حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة إلى السلطة في بداية هذا العام.

وبعيدًا عن ضبط عنف المستوطنين أو تثبيطه، كان الرد الإسرائيلي الفعلي في كثير من الأحيان هو السماح به أو التغاضي عنه، مع وقوف جنود جيش الدفاع الإسرائيلي ليشاهدوا من الجوانب -أو حتى المشاركة في بعض أعمال العنف.

وقد وعد أحد أبرز المتطرفين الموجودين حاليًا في السلطة، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير -وهو نفسه مستوطن في الضفة الغربية- بتوزيع ما يصل إلى 10.000 بندقية مجانية على المواطنين الإسرائيليين، بمن فيهم مستوطنو الضفة الغربية.‏



‏كل هذا جزء من عملية طويلة الأمد يمارسها شعب، يعرِّف نفسه بالسمات العرقية والدينية، لإخضاع شعب آخر يعرِّفه بشكل مماثل، وتصميم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على إدامة التفوق اليهودي الإسرائيلي على جميع الأراضي الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن.

وكان جزء من معادلة القيام بذلك هو تطويق حوالي مليوني إنسان من السكان العرب في قطاع غزة والاعتماد على الحصار، وسياسة "‏‏جز العشب‏‏" بشكل دوري بالقوة العسكرية، مع توقفات قصيرة لتخفيف البؤس من حين لآخر، لمنع هؤلاء العرب من التدخل في تعطيل الطموحات الإسرائيلية. وبطبيعة الحال، حطم الهجوم الذي نفذته "حماس" بعض الافتراضات الكامنة وراء هذه الاستراتيجية.‏



‏أما الجزء الآخر من هذه الصيغة فيتمثل في التهجير التدريجي لفلسطينيي الضفة الغربية من أراضيهم. وعلى الرغم من أن الكثير من عنف المستوطنين يكشف عن كراهية متأصلة وتعصبًا أعمى، إلا أن الكثير منه هو جهد محسوب بعناية، يهدف إلى جعل حياة الجيران الفلسطينيين بائسة للغاية -أو غير قابلة للاستدامة الاقتصادية مطلقا، بالنظر إلى التكتيكات التي يستخدمها المستوطنون، مثل تخريب بساتين الزيتون أو ‏‏حرمان الفلسطينيين‏‏ من المياه والمراعي التي تحتاجها قطعان مواشيهم- بحيث يستسلم هؤلاء الجيران ويرحلون.

وقد شمل نشاط المستوطنين المتسارع المناهض للفلسطينيين في الآونة الأخيرة الكثير من هذا النوع من الترهيب. ‏‏

وذكرت‏‏ منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، في تقرير لها نُشر الشهر الماضي، أنه في الأسبوع الأخير من تشرين الأول (أكتوبر)، غادرت ثمانية مجتمعات سكانية بأكملها في الضفة الغربية، يبلغ عدد أفرادها 472 شخصًا، مناطقها خوفا على حياة أفرادها وسبل عيشها.‏



‏أثارت الحرب الحالية، المليئة بالأوامر الإسرائيلية للملايين من سكان غزة بإخلاء ما حوَّله الجيش الإسرائيلي إلى منطقة حرة لإطلاق النار، ‏‏مخاوف‏‏ في جميع أنحاء المنطقة من حدوث ‏‏نكبة‏‏ جديدة -جزء آخر من حرب أربعينيات القرن العشرين التي تسببت في النزوح الجماعي للسكان الفلسطينيين منذ فترة طويلة، والذي مهد لقيام ما أصبح دولة إسرائيل.

وقد اكتسبت هذه المخاوف مصداقية بعد تسريب ‏‏وثيقة‏‏ تخطيط حكومية إسرائيلية تدعو إلى نقل سكان قطاع غزة قسرًا إلى سيناء.

ولعل الشيء الوحيد الذي يمنع إسرائيل من محاولة تنفيذ مثل هذه الخطة هو أن لدى الحكومة المصرية العديد من الأسباب لرفض المشاركة في أي مخطط من هذا القبيل.‏



‏كان هذا المخطط يتعلق بغزة، لكن سكان الضفة الغربية ربما يكونون هم الأكثر خوفا من أي تهجير جماعي جديد أو تطهير عرقي.

فغزة هي سجن في الهواء الطلق، في حين أن الضفة الغربية، مع القدس الشرقية، هي الجائزة -الأرض التي يريدها المتشددون الإسرائيليون، ويريدونها لشعبهم فقط.‏



‏كانت الدينامية الأخرى التي جعلت الضفة الغربية تتحول بشكل متزايد إلى برميل بارود منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) هي الزيادة غير المفاجئة في منسوب مشاعر الغضب والاستياء بين الفلسطينيين الذين يعيشون هناك.

ويشكل الخوف من التعرض لنكبة‏‏ جديدة جزءا من هذه المشاعر. وتشكل الإصابات والخسائر الناجمة عن تزايد عنف المستوطنين واستخدام جيش الدفاع الإسرائيلي للقوة العسكرية الغاشمة جزءا آخر منه.

وكذلك المآسي التي يعيشها الفلسطينيون في الحياة اليومية، التي تأتي من حواجز الطرق وغيرها من العوائق التي توضع أمام الحركة، والتي زادها الجيش الإسرائيلي منذ هجوم "حماس".



‏كما يعود جزء كبير آخر منه أيضًا إلى الغضب من الموت والدمار اللذين يلحقهما الهجوم الإسرائيلي بالأشقاء الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة. ولا تتعلق هذه المسألة بـ"حماس" بقدر ما هي مسألة شعور بألم المواطنين وغضبهم العام من المعاناة الجماعية التي يختبرها الفلسطينيون هناك.‏



‏كانت فرصة اندلاع انتفاضة شعبية جديدة في الضفة الغربية كبيرة مُسبقا حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة، وأصبحت الآن أعلى فحسب.

وفي ظل الأجواء الحالية، من المرجح أن تكون انتفاضة جديدة تندلع في الضفة بمثل عنف الانتفاضة السابقة على الأقل. وسيمثل هذا في حد ذاته انتشارًا كبيرًا للحرب في غزة.

ومن خلال جعل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بأكمله أكبر بكثير، سوف تزداد فرصة المزيد من الانتشار، بما في ذلك جذب "حزب الله" اللبناني إلى الصراع.

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*بول ر. بيلار Paul R. Pillar: زميل أقدم غير مقيم في "مركز الدراسات الأمنية" بجامعة جورج تاون، وزميل غير مقيم في "معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول". وهو أيضا زميل مشارك في "مركز جنيف للسياسة الأمنية".‏

*نشر هذا المقال تحت عنوان:

With world's focus on Gaza, West Bank conflict brews

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