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معان.. مسيرة حاشدة نصرة للمقاومة الفلسطينية وغزة

11/15/2023 5:24:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حسين كريشان








معان - شارك آلاف المواطنون في مدينة معان ، اليوم الجمعة، في مسيرة عشائرية حاشدة انطلقت من أمام مسجد معان الكبير ،نصرة لغزة ودعما للفصائل الفلسطينية في نضالها ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وعبر المشاركون في المسيرة التي نظمتها فعاليات شعبية وشبابية وبمشاركة شيوخ ووجهاء عشائرية وشخصيات وطنية معانية ومن مختلف القوى السياسية في المدينة عن تضامنهم ومؤازرتهم للشعب الفلسطيني، في ظل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ضد المدنيين.
وهتف المشاركون بشعارات تندد بالاحتلال الصهيوني ، وبدعم أميركا والغرب لدولة الاحتلال في اجرامها وعدوانها بحق سكان قطاع غزة والحصار الخانق المفروض عليهم ، ورددوا تكبيرات وشعارات داعمة للمقاومة.
وعبر المشاركون عن تضامنهم وتأييدهم للفلسطينيين في مجابهة الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع استمرار عملية "طوفان الأقصى"، والتي جاءت ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى ، إضافة لهتافات حيت صمود المقاومة وانتصاراتها في غزة وكافة المدن الفلسطينية ومقاومتهم للعدوان الإسرائيلي.
ورفع المشاركون في المسيره يافطات تأييد ودعم بأسماء كافة عشائر معان ، وسط هتافات تؤكد دعم العشائر في محافظة معان المطلق للمقاومة ونصرة غزه ،مؤكدين على الحق الفلسطيني في المقاومة حتى زوال الاحتلال وكنسه من أرض فلسطين.
وطالب المشاركون ، في المسيرة، الانظمة العربية بنصرة غزة ودعم المقاومة، والعمل فوراً على قطع العلاقات مع إسرائيل و إلغاء كل اتفاقيات التطبيع وطرد سفراء الاحتلال من أية عاصمة عربية يتواجدون فيها.
وفي نهاية المسيره التي جابت شوارع مدينة معان ، عبر المشاركون في مهرجان خطابي عن دعمهم لقطاع غزة والمقاومة الفلسطينية الباسلة ، التي تقود معركة التحرير والتحرر والوقوف ضد سياسة الإجرام الإسرائيلي من قصف للمدارس والمساجد والكنائس واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ والصحفيين وذويهم بدعم أميركي مادي ومعنوي بالسلاح والآلة الإعلامية.
واكدوا في المهرجان، إن الأردنيين يقفون يدا واحدة ضد الصهاينة الغاصبين ودعما للفلسطينيين في حقهم التاريخي باقامة دولتهم المستقله وعاصمتها القدس الشريف ، مستذكرين بطولات الجيش الأردني في معاركه ضد الاحتلال الإسرائيلي دفاعا عن الأردن وفلسطين ، كما طالبوا بفتح الحدود وابواب الجهاد أمام الأردنيين
وإلغاء المعاهدات والاتفاقيات مع الكيان المحتل وإغلاق سفارة الاحتلال.
وأكد المتحدثون بكلمات عبروا خلالها عن رفضهم القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وديارهم، وكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وقالوا ،ان الشعب الاردني بكافة عشائره ومكوناته تشكل معا الجسم الأردني الذي يقف اليوم خلف المقاومة الفلسطينية الباسلة في معركة "طوفان الأقصى"التي تخوض معركة الأمة كاملة ، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه العدوان الغاشم على قطاع غزه
، الذي يتعرض الى قصف متواصل واباده جماعية على يد جيش الاحتلال منذ السابع من شهر اكتوبر بعد بدء عملية "طوفان الأقصى" ، أدى إلى استشهاد آلاف المدنيين وجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ ، إضافة إلى دمار واسع في المباني السكنية.
كما دعوا ، الأمة العربية إلى توحيد المواقف الثابتة لوقف هذه الهمجية ضد قطاع غزة ، منددين بجرائم الحرب الإسرائيلية وسياسة القتل الوحشية والمجازر الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية في القطاع .

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