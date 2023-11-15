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من الخارجية إلى الكونغرس.. تفجر الخلافات حول العدوان على غزة

11/15/2023 5:24:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يبدو أن الخلافات حول العدوان على غزة والذي بدأ في السابع من تشرين الاول(اكتوبر)، انتقل من كواليس الخارجية الأميركية إلى أروقة الكونغرس.
فقد أعلن ثلاثة من المساعدين العاملين في الكونغرس الأميركي، أنهم لم يعودوا يشعرون بالارتياح للبقاء صامتين على ما يدور من حرب في قطاع غزة أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين.
وأوضح المساعدون الثلاثة الذين رفضوا جميعا ذكر أسمائهم، أن ناخبيهم يطالبون بوقف إطلاق النار، داعين رؤساءهم إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن والوقف الفوري للتصعيد الآن، وفق ما نقلت "نيويورك تايمز".
والمساعدون في الكونغرس هم الأشخاص الذين يعملون لصالح المشرعين المهمين، ويطلعونهم على التشريعات، حيث يعتمد أعضاء الكونغرس (الشيوخ والنواب) على مساعدين لمساعدتهم في مسؤولياتهم.
كذلك يلعب المساعدون عادة دورا مهما خلف الكواليس في تقديم المشورة وتوجيه المواقف السياسية للمشرعين.
لكن مظاهر الخلاف العلنية الكبيرة، بما في ذلك الإضراب الذي حدث الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول وموجة من الرسائل المفتوحة إلى المشرعين، تعكس انقساما عميقا بين الديمقراطيين حول المدى الذي يمكن أن يذهب إليه انتقاد العدوان.
ومع احتدام النقاش السياسي المتوتر في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي مجلسي الشيوخ والنواب، يتجادل المسؤولون المنتخبون حول المساعدات الطارئة للاحتلال، وما هي الشروط التي يجب أن تأتي معها.
كما تجري مناقشات شخصية ومشحونة بالعاطفة من نواحٍ عديدة داخل مكاتب أعضاء الكونغرس.
لكن العديد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، ومعظمهم تحت سن 35 عاما، وجدوا أنفسهم في خلاف صارخ مع رؤسائهم وإدارة بايدن بشأن قضية تمس جوهر قيمهم، وفقا لمقابلات مع أكثر من عشرة مساعدين.
والاستراتيجيون، الذين تحدث معظمهم بشرط عدم استخدام أسمائهم خوفاً من تعريض وظائفهم للخطر والتسبب في هجمات شخصية، قالوا إنهم كافحوا للتوفيق بين قناعاتهم الشخصية والتزاماتهم المهنية، والتي تتطلب بحكم تعريفها أن يحتفظوا بآرائهم لأنفسهم وأن يدافعوا بحماس عن موقف عضو الكونغرس الذي يوظفهم.
إلا أنهم عبروا عن آرائهم المعارضة في الاجتماعات الداخلية وتجادلوا بشأن ما سيقولونه في المكالمات مع الناخبين.
فيما خلص الكثيرون إلى أنه ليس لديهم خيار سوى التحدث علناً وإن كان معظمهم دون استخدام أسمائهم، في خروج صريح وملحوظ عن قاعدة "الكابيتول هيل" الأساسية التي تنص على أن المساعدين يجب أن يظلوا في الخلفية وألا يعارضوا الرئيس أبدا بشكل علني.
ومعظم المشرعين في كلا الحزبين السياسيين مؤيدون بشدة للاحتلال. عادة ما يكون هناك القليل من التسامح في الكابيتول هيل تجاه الانتقادات اللاذعة للإحتلال والتي يصفها بعض أعضاء الكونغرس وخاصة الجمهوريين المحافظين، بأنها معادية للسامية.
وكان بعض المساعدين الديمقراطيين في الكونغرس صريحين في دفاعهم عن الاحتلال، على النقيض من زملائهم في العمل الذين يتحدون رؤساءهم والذين شعروا عموماً بأنهم مضطرون إلى عدم الكشف عن هويتهم علنا.
جدير بالذكر أن الغالبية العظمى من المشرعين في كلا الحزبين السياسيين رفضت الدعوات لوقف إطلاق النار، قائلين إن الاحتلال له الحق في ملاحقة حماس بعد هجومها الذي قتل فيه 1200 شخص واحتجز أكثر من 200 رهينة.
في حين يرى العديد منهم أن وقف النار لن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس والسماح لها بإعادة تجميع صفوفها.-(وكالات)

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