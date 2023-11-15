من مسافة الصفر

هناك من يقول إن الأردن قدم الكثير وهذا صحيح، وان علينا التنبه لمصالح الأردن الذاتية، وعدم الاندفاع في المواقف السياسية في ضوء تحالفات الأردن التاريخية مع أميركا، خاصة وأننا نمر في أوضاع اقتصادية حرجة، وبعض هذا الفريق ينظر لعملية طوفان الأقصى باعتبارها مغامرة غير محسوبة العواقب الحقت بالغزيين أضرارا فادحة، عملية تخلو من أي أهداف سياسية!



فريق آخر يعتقد أن الحل الديني للاحتلال الصهيوني ليس حربه، وهو غير سعيد أبدا بأي انتصارات معنوية أو مادية لحماس، ويرى فيها تهديدا لفكره ورؤيته للمجتمع، وهو يرى أن بناء المجتمع الديمقراطي المدني هو أساس تحقيق هزيمة الاحتلال الصهيوني وانه في ظل التفوق العسكري الإسرائيلي والتطبيع العربي فإنه يجب الانتظار والتزام الكفاح غير المسلح لحين تصبح فيه الديمغرافيا في فلسطين هي طريق مقاومة المشروع الصهيوني بحيث تفرض هذه الديمغرافيا حلا سلميا يشمل اليهود دون مشروعهم الصهيوني.



الواقع الحالي يشير ان عملية طوفان الاقصى سبقتها عملية إعصار لتنفيذ المشروع الصهيوني الاستعماري، وطوفان الأقصى شكلت زلزالاً لإعادة ترتيب المنطقة والمفاهيم والرؤى فيها، واهم ما ادت اليه هو استئناف النظر في أسس الصراع العربي الإسرائيلي، فقد مر زمن من كامب ديفيد مرورا بأوسلو كان فيه المنطق السائد أن لا حل للصراع سوى بالمفاوضات مع إسرائيل مع التسليم بتفوقها العسكري والاقتصادي، خاصة وان اغلب الانظمة العربية مرتبطة بأميركا حليفة اسرائيل وليس بإمكانها أن تخرج عن سقف مصالح أميركا. وبالتالي المفاوضات مع إسرائيل مفاوضات مهزوم يحاول استخدام ما أوتي له من أدوات لتحصيل ما يمكن تحصيله معتمدا على الشرعية الدولية رغم ثبوت عجزها باعتبار تلك الشرعية مرهونة ايضا بالقرار الأمريكي.



منطق المفاوض الواقعي - المهزوم - ادى الى التنظير لموت مركزية القضية ومحو الهوية الفلسطينية وتحويل الفلسطينيين لسكان نبحث لهم عن مشروع إغاثه. والأهم انه أدى إلى استشراس التيار الديني الصهيوني واستحضاره المشروع الصهيوني باعتباره مرجعية للمفاوضات مع الفلسطينيين لتحقيق يهودية الدولة وابتلاع الأرض دون الشعب، الأمر الذي صار فيه مفهوم التهجير الناعم أو المسلح إلى الأردن واقع يتحدث فيه وزراء حكومة المستوطنين بزعامة نتنياهو وعلنا وفي محافل دولية. أردنيا، كنا نظن اننا محصنون باتفاقية السلام وعلاقتنا مع أميركا، وإذ بالواقع يشير إلى أن الأردن مستهدف مباشرة كيانا ودستوراً وجغرافيا، وهو ليس محصنا من مشروع حل القضية الفلسطينية على حسابه.



عملية الأقصى بغض النظر من موقفنا منها استرجعت مشروعية المقاومة بكافة أشكالها كحق مشروع للشعب المحتل، وأعادت بوصلة التفكير العالمي بالقضية الفلسطينية خاصة على مستوى الشعوب وذكرت العالم أن سبب مشكلة الشرق الوسط هو الاحتلال الصهيوني، وان لا حل دون الشعب الفلسطيني، هذه العملية اطاحت بفكرة إسرائيل التي لا تهزم، كما اطاحت بفكرة أن التفوق العسكري هو من يحسن المشهد النهائي في المنطقة.



من حقنا في الأردن ان نفكر بمصالح الأردن الذاتية وربما ببعض الانانية، ومن حقنا ايضا استثمار الواقع الذي خلقته عملية طوفان الأقصى محليا وإقليميا. وأدعو إلى حوار وطني بين مؤسسات الدولة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لصياغة مواقف وتوزيع أدوار لحماية الأردن وكتابة أسس مرجعية لمواقف الأردنيين، حيث لا يعقل أن يقتصر الحوار مع الشارع بين جماهير متظاهرة ودولة تحاول إدارة هذه المظاهرات، بل يجب أن نستثمر في الواقع السياسي الحالي في المنطقة حماية للأردن ومصالحه، بحيث نبدأ بالتفكير وبإدارة الصراع بين الأردن وإسرائيل بذهن القادر وليس بذهن المهزوم الواقعي المستكين، وبذهن أن علاقات الدول هي مصالح مشتركة وليس املاءات من طرف على طرف، ان نذهب لها باعتبار أن إرادة الشعب في المقاومة والدفاع عن الأردن بأهمية الترسانة العسكرية للدول ان لم تكن أهم، فإن أطفال غزة اثبتوا للعالم أن من يقتل مرعوبا من ضحاياه أكثر من الضحايا انفسهم إذا فاهم علي جنابك!

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