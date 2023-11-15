منتخب الكرة يصل إلى دوشنبه ويتدرب على ملعب اصطناعي

MENAFN - Alghad Newspaper) علي غرايبة

يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم اعتباراً من اليوم الثلاثاء، آخر مراحل تحضيراته لمواجهة نظيره الطاجيكي بعد غد الخميس، على الاستاد الجمهوري المركزي في العاصمة دوشنبه.



ووصل أمس وفد“النشامى” إلى طاجيكستان عبر طائرة خاصة، تأهباً لمواجهة أصحاب الأرض بعد غدٍ الخميس، في افتتاح مباريات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.



ويطمح المنتخب في بداية مشواره الطويل نحو حلم بلوغ“المونديال” للمرة الأولى في تاريخه، للعودة بنقاط المباراة، وتسجيل بداية قوية تسهل مهمته في المنافسة على صدارة المجموعة، التي تضم إلى جانبه المنتخبين السعودي والباكستاني، المقرر أن يلتقيا على أرض الأول بعد غد أيضا.



وينتظر أن يرفع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الحسين عموتة من وتيرة تحضيراته الفنية والبدنية، ومسابقة الزمن واستغلال عامل الوقت لتنفيذ البرنامج التدريبي وفق جدول زمني محدد، بهدف الوصول إلى أقصى درجات الجاهزية، ودخول اللقاء بثقة ومعنويات عالية تمكنه من فرض أسلوبه وإظهار قدراته الحقيقية، وفق نسق متزن يضمن الصلابة الدفاعية والنجاعة الهجومية في الوقت ذاته، دون ترك فرصة للمنافس في استغلال عاملي الأرض والجمهور، حيث من المنتظر ان يحظى المنتخب الطاجيكي بمؤازرة جماهيرية كبيرة.



معنويات عالية وأسبقية تاريخية

وبدا واضحاً أن الحالة المعنوية للاعبين في أفضل حالاتها، وأن الجميع عاقد العزم على بذل قصارى جهده، لتقديم أداء يليق بالسمعة الطيبة والمكانة العالية التي يحظى بها“النشامى” على صعيد القارة، والتي ترجح كفته للتفوق على منافسه وإبعاده عن خط المنافسة، وضمان المزاحمة على المراكز الأولى، دون الدخول في معمعة الحسابات.



وعزز هذا الاعتقاد الجدية والانضباط والحرص الشديد على تنفيذ تعليمات الجهازين الفني والإداري بحذافيرها، والتي كانت من أبرز الملاحظات التي ميزت سلوك اللاعبين، وعكست مدى رغبتهم في التركيز على أجواء اللقاء، والظهور بشكل جيد.



وما يزيد من حجم التفاؤل وارتفاع مؤشر الثقة بقدرة المنتخب على العودة بنقاط المباراة، الأسبقية التاريخية للنشامى على حساب نظيره الطاجيكي، إذ سبق للمنتخبين أن تواجها في تصفيات كأس العالم 2018 في مناسبتين، ونجح“النشامى” حينها في حسم مواجهتي الذهاب والإياب لصالحه 3-1 و3-0 على التوالي، قبل أن يتبادل المنتخبان الفوز ودياً على هامش معسكر تدريبي جمعهما في الإمارات قبل عامين.



ويزخر المنتخب بمجموعة كبيرة من المواهب والعناصر المميزة، ويتفق المتابعون أنه بتواجد هذه الأسماء تبدو الفرصة سانحة وفي المتناول، خصوصا بعد زيادة حصة القارة الآسيوية وحسب التعديلات الجديدة إلى 8 مقاعد ونصف.



وتضم قائمة المنتخب 26 لاعباً هم يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، أحمد الجعيدي، براء مرعي، عبدالله نصيب، يزن العرب، سليم عبيد، سالم العجالين، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، إحسان حداد، مصطفى كمال، محمد أبو حشيش، محمود شوكت، نزار الرشدان، رجائي عايد، نور الروابدة، صالح راتب، مهند أبو طه، أمين الشناينة، عبيدة السمارنة، محمود مرضي، أنس العوضات، علي علوان، موسى التعمري، يزن نعيمات.



ومقابل ذلك، شرع المنتخب الطاجيكي هو الآخر برحلة تحضيراته لمواجهة النشامى من خلال التدريبات التي بدأت في دوشنبه منذ أيام.



واختار الكرواتي بيتر سيجرت المدير الفني قائمة منتخب طاجيكستان التي جاءت كالتالي:



- لحراسة المرمى: رستم ياتيموف، محريدين حسنوف، داليرزون باروتوف.

- للدفاع: فاخدات خانونوف، زوير دزورابويف، مانوشهر سفاروف، أختام نازاروف، تبريز إسلوموف، سوديكجون كوربونوف، هولمورود نازاروف.



- للوسط: بارفيزدزون أوماربوييف، أميربيك دجورابويف، محمدزون رخيموف، رسلان خايلويف، أليشر جليلوف، إحسوني بانجشانبي، أمادوني كامولوف، شيرفوني ماباتشويف، أليزهوني عيني، فاي الدين سفروف.



- للهجوم: رستم سويروف، شاروم سامييف، نور الدين خمروكلوف، محمدالي عزيزبوييف.



نظام التصفيات

يشارك في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة 36 منتخباً وزعت على 9 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة.



ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور الثالث والحاسم من التصفيات، المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس أمم آسيا 2027.