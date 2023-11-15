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مهيدات: تبسيط إجراءات استيراد المواد الغذائية

11/15/2023 5:23:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، حرص المؤسسة على تحقيق الأمن الغذائي في المملكة من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية اللازمة للمواطنين وصلاحيتها للاستهلاك، إلى جانب تبسيط الإجراءات أمام مستوردي المواد الغذائية.
وحسب بيان لنقابة تجار المواد الغذائية، اليوم الاثنين، أوضح مهيدات خلال لقائه مجموعة من تجار ومستوردي المواد الغذائية، بمقر غرفة تجارة عمان، أن المؤسسة حريصة على لقاء جميع القطاعات الاقتصادية للوقوف على التحديات التي تواجهها وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص.
وأشاد مهيدات خلال اللقاء الذي حضره رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان ونقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، بالتاجر الاردني الذي يُقدّم المصلحة الوطنية العليا على أي مصالح أخرى، مثمنا دورهم في تأمين احتياجات المملكة من الغذاء والمواد الأساسية ودعم المخزون الاستراتيجي منها.
وأكد أهمية تبسيط الإجراءات أمام إرساليات المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك الحبوب والزيوت والسكر والحليب المجفف وغيرها والفحوصات المخبرية المطلوبة لضمان جودتها وصلاحيتها وحسب القواعد الفنية الأردنية والمرجعيات العالمية المعتمدة، وبما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة استثمارية محفزة وداعمة.
وشدد على ضرورة تنفيذ البرامج التوعوية لتثقيف القائمين على المنشآت الغذائية، بأفضل الممارسات وأنظمة الحفاظ على صحة وسلامة وجودة الغذاء خلال جميع مراحل تداوله وتفعيل الرقابة الذاتية في المنشآت.
من جهته، أكد الحاج توفيق أهمية التشاركية وتكاملية الأدوار بين الجهات الرسمية وبين القطاع التجاري للمساهمة في استدامة عمله ونموه لجهة تعظيم مخرجات البرامج الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى مواجهة تحديات الفقر والبطالة.
وشدد على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع المؤسسة بشتى السبل الممكنة لتوفير المواد الغذائية بالسوق المحلية، والحفاظ على جودتها وسلامتها وتعزيز ثقة المواطن بالمنتجات المتداولة.
وأشاد الحاج توفيق بدور المؤسسة في مجال حفظ الأمن الدوائي والغذائي والرقابة عليها، بهدف تخفيف الأعباء على القطاع التجاري وتوفير الوقت والجهد، ولتعزيز الخدمات والارتقاء بها وتبسيط الإجراءات، خاصة ما يتعلق بتسهيل حركة انسياب المواد الغذائية والأساسية للسوق المحلي وبدور المؤسسة الرقابي وحسن تعامل كوادر المؤسسة في تبسيط وتسهيل الإجراءات على التجار وذوي العلاقة.
بدورهم، أكد الحضور أهمية سلامة وتوفير الغذاء، داعين الى مزيد من التسهيلات عند إدخال شحنات الأغذية إلى الأسواق الأردنية من حيث الفحص والمعاينة والنقل والتخزين والتوزيع، بما لا يتعارض مع الحفاظ على سلامة الغذاء والأمن الصحي للمواطن.
وناقش الحضور العديد من القضايا التي تهم المستوردين والتي تتعلق بإجراءات التخليص على المواد الغذائية.- (بترا)

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