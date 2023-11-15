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مواجهة تجمع الأرثوذكسي والرياضي بـسلة الناشئين

11/15/2023 5:23:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – يسعى "حامل اللقب" فريق الأرثوذكسي إلى مواصلة عروضه القوية، وذلك عندما يستقبل في صالته "اميل وماري حداد" نظيره فريق الرياضي عند الساعة السادسة مساء، ضمن منافسات ذهاب المرحلة الأولى عن مباريات المجموعة الأولى بدوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد".
وضمن مباريات المجموعة ذاتها، يستهل فريق نجوم الإنجليزية مشواره في بطولة دوري الناشئين بمواجهة فريق نجوم الأردن، في لقاء يجمعهما عند الساعة الثامنة مساء بصالة الأرثوذكسي.ويتصدر "نسور" الأرثوذكسي جدول ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط من مباراتين، يليه فريقا اتحاد عمان والرياضي برصيد نقطتين من فوز لكل فريق، فيما يأتي فريقا نجوم الأردن ونجوم الجبيهة في المركزين الرابع والخامس تواليا برصيد نقطتين من خسارتين، ويستقر نجوم الإنجليزية سادسا برصيد خال من النقاط.
وفي بطولة دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، تنطلق اليوم "سلسلة" مباريات الدور نصف النهائي، حيث يلتقي الفحيص ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 5 مساء، ونجوم الفحيص مع الأرثوذكسي عند الساعة 7 مساء، في لقاءين يقامان بصالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، على أن يتجدد اللقاء بين الفرق ذاتها يومي 16 و18 من الشهر الحالي في التوقيت والمكان نفسهما. وتقام سلسلة الدور نصف النهائي من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها ويتأهل للنهائي من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين، ليلعب الخاسران في سلسلة مطابقة لتحديد المركز الثالث "الميدالية البرونزية"، فيما يخوض الفائزان سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاث انتصارات متتالية.

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