مواجهة مرتقبة بين ميسي وسواريز في تصفيات مونديال 2026

استدعي المهاجم المخضرم لويس سواريز إلى تشكيلة المنتخب الأوروغوياني للمرة الأولى تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، ما سيمنحه فرصة مواجهة زميله السابق وصديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي حين يلتقي الطرفان الخميس في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.



ونتيجة تألقه مع فريقه الحالي غريميو بورتو أليغري حيث سجل 14 هدفا في الدوري هذا الموسم و26 في جميع المسابقات، تم استدعاء مهاجم برشلونة الإسباني السابق الى المنتخب الأوروغوياني لأول مرة منذ مونديال قطر نهاية العام المنصرم، ليحصل ابن الـ36 عاما على فرصة تعزيز رقمه القياسي من حيث عدد الأهداف (68).



ويحل المنتخب الأوروغوياني الذي استعان ببييلسا في مايو، ضيفا على الأرجنتين بطلة العالم الخميس في بوينوس أيرس في مواجهة منتظرة بين سواريز وزميله السابق في برشلونة وصديقه ميسي (36 عاما)، قبل استضافة بوليفيا الأسبوع المقبل في مونتيفيديو.

وتقدم الأوروغواي تصفيات جيدة بقيادة بييلسا، إذ تحتل وصافة مجموعة أميركا الجنوبية بسبع نقاط من أربع مباريات، بفارق خمس عن الأرجنتين المتصدرة بالعلامة الكاملة والأهداف أمام البرازيل وفنزويلا.



وخلافا لسواريز، لن يكون شريكه في خط الهجوم المخضرم الآخر إدينسون كافاني (36 عاما وثاني أفضل هدافي المنتخب بـ58 هدفا) ضمن التشكيلة بعد تعرضه للإصابة في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم مع فريقه بوكا جونيورز الأرجنتيني.