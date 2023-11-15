Wednesday, 15 November 2023 08:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موانئ العقبة.. حركة ملاحة نشطة و %8 زيادة بحجم تداول البضائع

11/15/2023 5:23:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة - رغم الظروف غير المستقرة التي تعاني منها المنطقة بسبب الحرب المستعرة على قطاع غزة، تواصل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر نشاطها المعتاد، لا سيما في موانئ العقبة، والتي سجلت حجم تداول وصل إلى 8.5 مليون طن، من البضائع بكافة أشكالها، سواء الصادر أو الوارد خلال الـ 10 شهور الأولى من العام الحالي، بزيادة نسبتها 8 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في وقت وصلت فيه أرصفة الموانئ نهاية الشهر الماضي إلى كامل طاقتها الاستيعابية.
وأظهرت أرقام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ زيادة في حركة الركاب في ميناء العقبة إلى ميناء نويبع المصري للشهر الماضي، بعدد ركاب قادمين بلغ 7258 ومغادرين 6071، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3 %، بالمقارنة من الشهر ذاته من العام الماضي والذي بلغ عدد المغادرين 6070 راكبا، والقادمين 6925 راكبا، في وقت أظهرت الأرقام الانخفاض بعدد الشاحنات التي تحمل البضائع العامة، بالإضافة إلى الخضار والفواكه بنسبة 12 % في شهر تشرين الأول (اكتوبر) من العام الحالي بمجموع وارد شاحنات بلغ 1848 وصادر 2126، في حين كان الشهر نفسه من العام الماضي قد وصل الى ميناء نويبع 2437 ووصل الى ميناء العقبة 2056 بمجموع شاحنات 4393 شاحنة.
وانخفضت صادرات النفط بمقدار 16‎‎ %، لنهاية شهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي في حين انخفضت البواخر السياحية خلال الربع الحالي من الشهر الحالي بسبب الأوضاع الدائرة بالمنطقة، رغم أنها واصلت قدومها الى محطة العقبة لركاب السياحة، حيث وصل منذ بدء الحرب على غزة 10 بواخر سياحية وينتظر قدوم المزيد مع نهاية العام.
وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات أن حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر مستمرة دون توقف، فيما تواصل الموانئ الأردنية استقبال السفن القادمة عبر البحر الأحمر بشكل طبيعي دون أي تأخير لأي من البواخر، حيث وصلت لغاية شهر تشرين الأول للعام الحالي 1229 باخرة بزيادة 89 باخرة عن نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة وصلت إلى
8 % تحمل على متنها بضائع مختلفة من أبرزها الحبوب والمواشي والسيارات.
هذه الأرقام تدل على ثقة خطوط الملاحة العالمية في ميناء العقبة الذي ينافس موانئ المنطقة إلى جانب سلامة الطريق البحري ومأمونيته من أي أخطار قد تتعرض لها سلامة الملاحة البحرية.
وبحسب أرقام شركة العقبة لإدارة الموانئ فإن مستورد النفط بكافة أشكاله قد انخفض في الربع الثاني من العام الحالي، فيما ترتفع مستوردات المملكة من النفط في الربع الأخير من العام وبداية السنة المقبلة 2024 بسبب زيادة الطلب على المشتقات النفطية خلال فصل الشتاء، في حين أن الانخفاض مرده عدم الطلب على هذه المادة خلال فصلي الربيع والصيف الى جانب غزو الأسواق السيارات الكهربائية والتي تعمل على الشحن بالكهرباء.
وقال أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح، إن الأردن وخلال السنوات العشر الماضية أحرز تقدما ملموسا في المجال البحري، حيث تم الانتهاء من المنظومة المينائية في العقبة والتي تعد من المنظمات المتقدمة جدا في المنطقة، مشيرا الى أن نقابة ملاحة الأردن تفتخر بوجود أكثر من 75 شركة ملاحة أعضاء لديها تمارس العمل البحري، مؤكدا أن الأردن يعتبر من ضمن القائمة البيضاء في المنظمة البحرية والتي تعني أن جميع نتائج التفتيش على المنظومة البحرية والهيئة البحرية هي في المراتب المتقدمة وتجعل بواخرها أقل عرضة للمساءلة.
وبين الدلابيح أن الحركة المينائية والملاحية لم تتغير كثيرا في شهر تشرين الأول (اكتوبر) من العام الحالي وجميع البضائع خرجت من مصادرها ووصلت الى موانئ العقبة وبالتالي مقاصدها النهائية، متوقعا مع نهاية شهر تشرين ثاني (نوفمبر) أن تفرض بعض الخطوط الملاحية رسوم تأمينات زيادة على البواخر والبضائع التي تصل موانئ البحر الأحمر بما فيها موانئ العقبة.

MENAFN15112023000072011014ID1107427114

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث