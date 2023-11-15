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مؤسسات تدعم قرار الحكومة بالمنع الصارم للتدخين في الأماكن العامة

11/15/2023 5:23:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية والجمعية الملكية للتوعية الصحية ومنظمة فيتال ستراتيجيز في بيان صحفي مشترك ترحيبهم بالقرار الذي اتخذه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة لعمل حظر شامل على التدخين بمختلف أنواعه والتي تشتمل على منتجات تسخين التبغ والسجائر الإلكترونية وأجهزة تبخير النيكوتين في الأماكن العامة.
ترى هذه المؤسسات إن قرار رئيس الوزراء الخصاونة، بتوجيه الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لتطبيق قرارات حظر التدخين بصرامة، يتماشى مع أهداف حملة "متحدون ضد التبغ" التي ترعاها وتعمل عليها. تهدف هذه الحملة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع جهات محلية ودولية، إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر التبغ، وتشجيع الأفراد على الإقلاع عن التدخين، والدعوة إلى التطبيق الصارم لأنظمة الصحة العامة المتعلّقة بهذه الآفة.
وقد عبّرت هذه المؤسسات عن دعمها لقرار رئيس الوزراء الذي يعكس الالتزام المشترك بإعطاء الأولوية للصحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين في الأردن من أضرار التدخين بمختلف أنواعه، وشددّت على أن النطاق الموسع لحظر التدخين ليشمل دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس في كل من القطاعين العام والخاص سيزيد من التزام مختلف الجهات بخلق بيئة خالية من التدخين للشباب الذين يشكّلون مستقبل الوطن ويعزز من أطر التعاون المختلفة لتحقيق أهداف حملة "متحدون ضد التبغ" ضوء هذا القرار، أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة تعليمات تحظر أي شكل من أشكال الإعلان عن منتجات التبغ، بما في ذلك طباعة الإعلانات أو عرضها أو نشرها أو توزيع المواد الترويجية. تهدف هذه الخطوة إلى الحد من تأثير الإعلان عن التبغ على الجمهور وتقليل استخدام منتجات التبغ والترويج لها لدى الفئات الأكثر تعرّضاً للجهود الإعلانية، وخاصة الأطفال والمراهقين.
وقد عبرّت كل من الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية والجمعية الملكية الأردنية للتوعية الصحية ومنظمة فيتال ستراتيجيز عن تقديرهم العميق لرئيس الوزراء بشر الخصاونة لقراره الحكيم والتزامه الحازم بالصحة العامة، واعتبرت هذه المؤسسات أن هذا القرار يمثل خطوة كبيرة في المساعي الجماعية لخلق بيئة أكثر صحة وخالية من التدخين للجميع.
بما فيها التزام الأردن بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التدخين، ويأتي القرار بمثابة خطوة أولى، نحو تحقيق التزام شامل بجميع الأحكام والمبادئ التوجيهية مما يساهم في تحقيق استراتيجية شاملة وفعالة لمكافحة التبغ.

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