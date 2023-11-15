مؤسسة تشكو تداعيات تشكيلة عموتة.. عقوبات بحق حكام

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



تشكيلة عموتة تربك حتى المؤسسات

الإرباك الذي أحدثته تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، لم تربك فقط الشارع الرياضي المحلي، بل تعداه إلى إرباك مؤسسات رسمية، لم تعرف ماذا تتصرف مع موظفيها الذين تم استدعاؤهم للمنتخب على مراحل.



مسؤول في مؤسسة معروفة، وفي تصريح لـ"الغد"، كشف عن دفعه هو شخصيا ضريبة تشكيلة عموتة، بعد أن تطلب منه ذلك جهدا طويلا وعملا خارج أوقات الدوام، من أجل إنجاز طلبات تشكيلة عموتة من إجازات وتفريغ وإجراءات رسمية تحتاج لوقت طويل.



وأضاف "عموتة استدعى اللاعبين على دفعات؛ حيث قام اتحاد الكرة بمخاطبتنا، من أجل تفريغ لاعبين محددين، وهذا تطلب إجراءات قانونية، ليعود عموتة ويطلب لاعبا آخر في المؤسسة نفسها، الأمر الذي أحدث إرباكا في العمل ومشادات في العمل".



وزاد المتحدث "الأمر لم يقتصر على هذا الأمر، بل تعداه إلى مخاطبة المؤسسة بموعد السفر في 12 الشهر الحالي، فيما غادر المنتخب يوم 13 الحالي، وهو أمر ربما يعد عاديا للبعض، لكنه في المؤسسات الرسمية أمر مؤثر ودقيق".



وكشف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك قضية أخرى أربكت عملنا، تتمثل في أن هناك لاعبين تمت دعوتهم من مؤسساتهم، استعدادا للقاء طاجكستان والسعودية بتصفيات المونديال، ليتم الاكتشاف لاحقا أن لاعبا أو أكثر، لم يسافروا مع وفد المنتخب إلى طاجكستان، وهذا أمر محير ويربك العمل المؤسسي.



المسؤول أنهى حديثه، بالقول "نحن نطالب بعمل مؤسسي وخطوات أكثر دقة، ولكن في النهاية قلوبنا مع منتخب النشامى في المباريات المقبلة، ولن ندخر جهدا في دعم المنتخبات الوطنية، وهو نهج واضح لمؤسستنا التي تحرص دائما على تذليل كل العقبات أمام موظفيها الذين هم أصلا نجوم في الأندية والمنتخبات الوطنية"، متمنيا أن يحقق المنتخب الوطني حلم الشارع الرياضي بالتأهل إلى المونديال، خاصة وأن سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة، يبذل جهدا كبيرا لتطوير الكرة الأردنية.



عقوبات بحق مجموعة حكام

كشفت معلومات مؤثوقة، أن دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، اتخذت قرارا سريا يقضي بإيقاع عقوبات على عدد من الحكام، بسبب أخطاء ارتكبها هؤلاء الحكام خلال المباريات الماضية، سواء في دوري المحترفين، أو خلال مباريات دوري الدرجة الأولى.



وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "الغد"، بأن العقوبات جاءت بسبب أخطاء فنية، إلى جانب غياب الجدية في الأداء، الأمر الذي دفع دائرة الحكام لاتخاذ عقوبات بحق هؤلاء الحكام، على أمل الاستفادة منها في تحسين الأداء، والعمل بجدية أكبر في المرحلة المقبلة.



وكانت دائرة الحكام رفضت الرد على الاتصالات، للتعليق على هذه الأخبار التي جاءت من مصدر مطلع وموثوق.



سارة تسجل هاتريك وتتصدر هدافي الدوري الألماني

نجحت لاعبة المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم سارة أبو صباح، المحترفة حاليا في فريق يونيون برلين الألماني، في تسجيل 3 أهداف (هاتريك)، في مرمى فريق تركش برلين سبورت، في المباراة التي أقيمت أول من أمس، ضمن منافسات الدوري الألماني للسيدات (درجة أولى)، وانتهت بفوز فريق أبو صباح بنتيجة 11-2.



وتألقت سارة في المباراة، ونجحت في تسجيل ثاني هاتريك لها في البطولة، حيث سبق وأن سجلت هاتريك في مرمى فريق بوتسدام.



واعتلت أبو صباح حاليا صدارة هدافات دوري الدرجة الأولى، برصيد 18 هدفا، في مشهد يعكس تألق المحترفة الأردنية في الدوري الألماني.



وينتظر أن تلتحق اللاعبة بالمنتخب الوطني يوم 27 من الشهر لحالي، استعدادا للمباريات الرسمية المقبلة.



حكام من لبنان ومصر لوديتي "النشميات" أمام إيران

تفيد المعلومات الواردة من لبنان، بأن خطابا تلقاه الاتحاد اللبناني، يفيد بطلب أردني، للاستعانة بحكمات لبنانيات، للمشاركة في إدارة مباراتي المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم الوديتين، أمام منتخب إيران، اللتين تقامان في عمان مطلع الشهر المقبل. ورغم عدم إفصاح اتحاد الكرة عن هوية الحكام للمباراتين الوديتين، إلا أن المعلومات ترجح أيضا أن يكون هناك استقطاب لحكام أو حكمات من مصر، للمشاركة أيضا في إدارة المباراتين الوديتين لمنتخب النشميات أمام نظيره الإيراني.

يشار إلى أن منتخب السيدات، يستعد للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام في السعودية، خلال شهر شباط (فبراير) المقبل.



لاعبا الجزيرة يلتحقان بالأولمبي في السعودية بعد تأجيل مباراة

ينتظر أن يلتحق لاعبا فريق الجزيرة لكرة القدم بكر كلبونة وقيس عباسي، بصفوف المنتخب الأولمبي المتواجد حاليا في السعودية، بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة فريق الجزيرة أمام العالية التي كانت مقررة أمس، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى.



كلبونة وعباسي، كان يفترض أن يرافقا المنتخب الأولمبي إلى السعودية، ولكن المنتخب وافق على إبقائهما في عمان، لخوض مباراة الجزيرة أمام العالية، قبل أن يتفاجأ المنتخب والجزيرة بتأجيل المباراة، وبالتالي التحاقهما بالمنتخب الأولمبي.



يشار إلى أن المنتخب الأولمبي، ينتظر أيضا التحاق اللاعبين وسيم ريالات ويوسف حسان، اللذين عادا من المطار، بسبب تأخر حصولهما على التأشيرة، فيما التحق المحترف في قطر عمر صلاح بالمنتخب، بانتظار اكتمال الصفوف اليوم.



منتخب الشباب يعسكر استعدادا لوديتي لبنان

يدخل المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم، اعتبارا من يوم غد، في معسكر تدريبي محلي مغلق، استعدادا لملاقاة نظيره اللبناني مرتين وديا في عمان يومي 19 و21 من الشهر الحالي.



وتأتي هاتان المباراتان لمنتخب الشباب الذي يدربه الهولندي بيتر، في إطار تحضيرات المنتخب للاستحقاقات الرسمية المقبلة.



الرياضة تستذكر الراحل نظمي السعيد

استذكرت الرياضة الأردنية، بمختلف ألعابها وأركانها، أمس، الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة الإعلامي الرياضي المحبوب والمعروف نظمي السعيد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 1998.



وجاء استذكار نظمي السعيد، ليس لدماثة خلقه وحسن تعامله وطيبة قلبه وإنسانيته وشعبيته، بل أيضا لمهنيته في العمل الإعلامي الرياضي، وهو ما كان يتحدث فيه جميع الرياضيين والإعلاميين الذين استذكروا الكثير من المواقف الشاهدة على شهامة هذا الإنسان ووطنيته، الأمر الذي انعكس إيجابا على العمل الإعلامي الرياضي.



استذكار نظمي السعيد أيضا لم يكن بروتوكوليا كما جرت العادة، بل نابع من محبة حقيقية، وتقديرا للمواقف الشاهدة على ذلك والتي كشف رياضيون عنها، رغم أن السعيد لم يكن يرغب في الكشف عنها أو التحدث بها، كونه لم يكن يبحث عن "الشو" الإعلامي، بل كان يعمل من قلب صادق لأجل الوطن والرياضة دون أن ينتظر الشكر والثناء.



الرياضيون عامة والإعلاميون الرياضيون خاصة، استذكروا أمس ذكرى رحيل نظمي السعيد، داعين الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جنانه.



سبب غريب لإلغاء تدريب فريق بدوري المحترفين

سبب غريب أسهم في إلغاء تدريب فريق بدوري المحترفين لكرة القدم، أمس، مزج بين غياب التنسيق الإداري، وعدم القدرة المالية على توفير حجز رسمي.



القصة بدأت عندما تفاجأ اللاعبون، بإبلاغهم عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، بأن موعد التدريب سيكون عند الساعة الثانية، أي بعد ساعتين من قرار التبليغ، وهو ما رفضه الجهاز الفني، الذي أشار إلى أن لاعبين يقطنون بعيدا عن النادي في محافظات عدة، ويحتاجون وقتا طويلا للحضور، الأمر الذي تسبب في إلغاء التمرين.



النادي الذي حاول تأمين تدريب آخر في موعد متأخر، لم ينجح في ذلك، بسبب رفض أصحاب تلك الملاعب فتحها أمام الفريق، كون النادي لم يسدد مستحقات حجوزات تلك الملاعب في فترات سابقة، ليجد النادي نفسه مضطرا إلى إلغاء الوجبة التدريبية أمس.

كواليس النجوم

. أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن طاقم حكام عراقي لمباراة المنتخب الوطني ونظيره منتخب طاجيكستان التي تقام بعد غد، في افتتاح مشوار المنتخبين بالتصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2026.. المباراة يديرها الحكام العراقيون؛ علي صباح حكما للساحة، وحيدر عبد الحسن، ويعاونه حيدر عبد الحسن العبيدي وأمير الوندوي، زيد تامر محمد حكما رابعا، والكويتي سعد الفضلي مقيما للحكام، ويون مون تشوين من هونغ كونغ مراقبا للمباراة.



. مدرب أحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشف أن ما يتقاضاه المحترف الأجنبي في الفريق من "فتات الدنانير"، تسبب في منعه من السفر خلال فترة الاستراحة التي منحها للاعبين والتي تجاوزت الأربعة أيام.. المدرب أشار إلى أن المحترف يتقاضى راتبا شهريا متواضعا، ما يمنعه من السفر إلى بلاده ومن ثم العودة لاستئناف مشواره مع الفريق... المدرب قال لـ"الغد": "محترفنا مسخم ومستوي فنيا وماديا".



. الوضع المادي الصعب لأغلب أندية المحترفين لكرة القدم، دفع أحد رؤساء الأندية إلى التشكيك في إمكانية قدرة عدد من الأندية على المضي قدما في المشاركة بالدوري في المراحل المقبلة، إلا في حال كان هناك دعم استثنائي.. الأندية ستعاني في المستقبل القريب من عدم القدرة على دفع رواتب اللاعبين، ما قد يخلق فوضى داخل الأندية.

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