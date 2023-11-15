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نتنياهو ينتقد ترودو بسبب تصريحاته عن قتل النساء والأطفال في غزة

11/15/2023 5:23:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لدعوته لوقف قتل النساء والأطفال في قطاع غزة، حيث ناشد مرة أخرى دعم حرب بلاده ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكتب نتنياهو مباشرة إلى ترودو في منشور على منصة إكس، تويتر سابقا، في وقت مبكر اليوم:“ليست إسرائيل هي التي تستهدف المدنيين عمدا ولكن حماس هي التي قطعت رؤوسا وأحرقت وذبحت المدنيين في أسوأ الفظائع التي ارتكبت ضد اليهود منذ المحرقة”.
وتابع نتنياهو:“يجب على قوى الحضارة دعم إسرائيل في هزيمة بربرية حماس”.
وفي وقت سابق، حث ترودو الحكومة الإسرائيلية على“ممارسة أقصى درجات ضبط النفس” في قتالها في قطاع غزة ومنح هدنة إنسانية.
وقال ترودو في مؤتمر صحافي في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا:“لا يمكن أن يكون ثمن العدالة استمرار معاناة جميع المدنيين الفلسطينيين”.-(د ب أ)

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