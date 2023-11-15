نتنياهو ينتقد ترودو بسبب تصريحاته عن قتل النساء والأطفال في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لدعوته لوقف قتل النساء والأطفال في قطاع غزة، حيث ناشد مرة أخرى دعم حرب بلاده ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكتب نتنياهو مباشرة إلى ترودو في منشور على منصة إكس، تويتر سابقا، في وقت مبكر اليوم:“ليست إسرائيل هي التي تستهدف المدنيين عمدا ولكن حماس هي التي قطعت رؤوسا وأحرقت وذبحت المدنيين في أسوأ الفظائع التي ارتكبت ضد اليهود منذ المحرقة”.
وتابع نتنياهو:“يجب على قوى الحضارة دعم إسرائيل في هزيمة بربرية حماس”.
وفي وقت سابق، حث ترودو الحكومة الإسرائيلية على“ممارسة أقصى درجات ضبط النفس” في قتالها في قطاع غزة ومنح هدنة إنسانية.
وقال ترودو في مؤتمر صحافي في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا:“لا يمكن أن يكون ثمن العدالة استمرار معاناة جميع المدنيين الفلسطينيين”.-(د ب أ)
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