نشرت قصة وائل الدحدوح.. عارضة أزياء برازيلية تستغل منصاتها دعماً لفلسطين

تتخذ عارضة الأزياء البرازيلية كيلي بيكيه موقفًا نشطًا ضد القصف الإسرائيلي المستمر لغزة، داعية إلى إنهاء الإبادة الجماعية والوقف الفوري لإطلاق النار.

وقامت بيكيه بنشر صورة لغزة عبر خاصية ستوري إنستغرام، كتب عليها:

مطلب: وقف فوري لإطلاق النار.









كما نشرت بستوري أخرى صورة للزميل الصحفي وائل الدحدوح جاء فيها: إسرائيل قامت بقتل عائلة مدير مكتب الجزيرة في غزة، وائل الدحدوح.









وتأتي تصريحات عارضة الأزياء البرازيلية في ظل ازدياد واضح لوعي المجتمع الغربي ومطالب المشاهير منهم بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الفورية إلى قطاع غزة.

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