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نمو كبير بالاستثمارات الإماراتية بمجالات الطاقة في المملكة

11/15/2023 5:23:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شهدت العلاقات الأردنية الإماراتية تطورا كبيرا على مختلف الصعد والمجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية في مجالات الطاقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل قيادة البلدين الشقيقين.
وتؤطر هذه العلاقات العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج والبروتوكولات التي من شأنها الإسهام في فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين، والتي كان لها الأثر في رفع حجم الاستثمار الإماراتي في المملكة ليصل إلى حوالي 16 مليار دينار، بحسب بيانات وزارة الاستثمار.
وآخر التطورات الإيجابية على العلاقات الثنائية بين البلدين جاءت خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لدولة الإمارات مؤخرا، ولقائه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ حيث أكد الزعيمان اعتزازهما بمستوى العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع الأردن والإمارات، والحرص على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون الاستثماري في مختلف المجالات.
وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تنامت الاستثمارات الإماراتية على الأراضي الأردنية في مجال الطاقة على مدى السنوات الأخيرة، بمشاريع حكومية ومشاريع تجارية (قطاع خاص).
وتركزت المشاريع التجارية (قطاع خاص) بمشروع شركة رياح الأردن في الطفيلة؛ حيث تم في أيلول (سبتمبر) 2015 الانتهاء من تنفيذ وربط وتشغيل المشروع تجاريا، وفقا لنظام العرض المباشر باستطاعة توليدية قدرها 117 ميجاواط.
وتمتلك شركة مصدر الإماراتية ما نسبته 31 بالمائة من أسهم شركة رياح الأردن بقيمة استثمار مقداره 90 مليون دولار من أصل 290 مليون دولار، الحجم الكلي للاستثمار في المشروع.
وتم الانتهاء من تنفيذ وربط وتشغيل مشروع الطاقة الشمسية لشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر/بينونة)، تجاريا في كانون الأول (ديسمبر) 2020 بحجم استثمار قيمته 240 مليون دولار بنسبة 100 بالمائة، وباستطاعة توليدية قدرها 200 ميجاواط.
ومصدر هي شركة حكومية إماراتية تأسست العام 2006 ومقرها العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث تسعى إلى الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة والتنمية المستدامة.
أما المشاريع الحكومية، فهي مشروع مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية في منطقة القويرة في العقبة، ويعد من أهم المشاريع التنموية والاستثمارية المملوكة للحكومة الأردنية، باستطاعة توليدية قدرها 92 ميجاواط وبإنتاج سنوي بلغ 211 جيجاواط/ساعة، والمنفذ من خلال منحة مقدمة من صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة استثمار كلي بلغت 150 مليون دولار.
والمشروع قيد التشغيل التجاري منذ تاريخ 18/7/2018، وتتمثل أهميته في تعزيز قدرة الأردن في استخدام الطاقة المتجددة والمساهمة في تأمين احتياجات أكثر من 50 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة وتخفيض تكاليف استيراد المشتقات النفطية، وتوفير فرص العمل في مراحل الإنشاء والتشغيل والصيانة للمشروع.
ويعمل المجمع الشمسي على أرض مساحتها 3000 دونم، حيث بلغ عدد الألواح الشمسية المكونة للمشروع 328320 لوحا شمسيا.
والمشروع الآخر هو مرافق عمان الاستراتيجية في منطقة الماضونة، حيث تم تنفيذ المشروع بمنحة مقدمة من صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة 210 ملايين دولار، والذي يهدف إلى تأمين السعات التخزينية اللازمة للاحتفاظ بمخزون استراتيجي للمملكة من المشتقات النفطية وتعزيز هذا المخزون، حيث تبلغ السعة الإجمالية لهذه المرافق 312 ألف طن.
وتشير وزارة الطاقة إلى أن البلدين يرتبطان بالعديد من مذكرات التفاهم، ففي شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، لبحث إمكانية الاستثمار وتطوير مشاريع طاقة الرياح باستطاعة 2 جيجاواط، تكون ذات جدوى اقتصادية (تفصيل أكثر).
وجاءت مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعها الجانبان الأردني والإماراتي وشهدها جلالة الملك والرئيس الإماراتي، بخصوص منحة إماراتية، لتمكين الحكومة الأردنية من تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع ذات الأولوية التنموية في مجال الطاقة والسياحة، إضافة إلى قطاعي التعليم والتحول الرقمي/ التحديث الإداري ودعم الموازنة العامة بقيمة 400 مليون دولار، من بينها مشروع إنشاء شبكة أنابيب الغاز لثلاث مناطق ومدن تنموية وصناعية بقيمة 70 مليون دولار.
ويهدف المشروع، بحسب الوزارة، إلى تخفيض كلف الإنتاج وزيادة تنافسية الصناعات الأردنية من خلال تزويد مدينة الموقر الصناعية ومدينة الروضة الصناعية في محافظة معان والمنطقة التنموية في المفرق بالغاز المصري، لتخفيف كلفة الطاقة على الصناعات الوطنية لرفع تنافسية المنتج المحلي في أسواق التصدير وفي السوق المحلي، وذلك بناء على الدراسات المعدة لهذه
الغاية.-(بترا- مشهور الشخانبة)

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