هاجس شق قناة بنغوريون وسلب غاز القطاع.. هل يؤجج نزعة الاحتلال الدموية في غزة؟

MENAFN - Alghad Newspaper) فرح عطيات

تدفع هواجس السيطرة على احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل غزة بالكيان الصهيوني المحتل إلى رفع وتيرة عدوانه الوحشي على هذا القطاع، بغية فرض سيطرته الكاملة عليه.



فمبررات الاحتلال الصهيوني بشن عدوان على قطاع غزة يتعدى "كما يدعي محاولة القضاء على المقاومة والإرهاب"، وإنما "يهدف لتحقيق أحلام صهيونية بالسيطرة على حقول النفط والغاز، وبناء قناة بن غوريون التي ستربط بين إيلات والبحر الأبيض المتوسط"، وفق خبراء في مجال النفط والغاز.



و"بعد العملية العسكرية التي نفذها الاحتلال في غزة في كانون الأول (ديسمبر) عام 2008، ظهر ترتيب إقليمي جديد اشتمل على عسكرة ساحل غزة بكامله، وعلى مصادرة حقول الغاز الطبيعي الفلسطينية، ووضعها تحت السيادة الصهيونية على مناطق غزة البحرية"، وفق تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).



و"بهذا تكون حقول الغاز الطبيعي في غزة قد أدمجت بحكم الواقع في المنشآت الصهيونية في عرض البحر المجاورة لمنشآت قطاع غزة، وهو أمر يخل بالقانون الدولي"، بحسب التقرير الصادر عام 2019.



"فهذه المنشآت المختلفة الموجودة في عرض البحر مرتبطة أيضاً بخط نقل الطاقة الذي يسيطر عليه الاحتلال، والممتد من إيلات في البحر الأحمر إلى نهاية خط أنبوب النفط في ميناء عسقلان شمال حيفا وتركيا بميناء جيهان التركي، وفيها نهاية خط الأنابيب الممتد من باكو-تبيليسي– وتركيا، المزمع ربطه بخط الأنابيب العابر للاحتلال، والرابط بين إيلات وعسقلان"، كما جاء في التقرير الذي حمل عنوان "التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني: إمكانياتُ النفط، والغاز الطبيعي التي لم تتحقق".



وتقدر احتياطيات النفط والغاز في الأراضي الفلسطينية بنحو 1.5 مليار برميل من الخام، و1.4 تريليون قدم مكعب من الوقود الأزرق، حسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).



وفي رأي الخبير في شؤون الطاقة والاقتصاد عامر الشوبكي، فإن "العدوان الإسرائيلي على غزة وتهجير سكانه، يهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على القطاع إستراتيجيا، وعلى الثروات الطبيعية من بينها حقول الغاز، وعلى رأسها حقل مارين الواقع قبالة ساحل غزة".



وتبلغ كمية احتياطات الغاز المحققة في حقلي مارين 1، ومارين 2 قبالة ساحل غزة، 1,4 تريليون قدم مكعبة، وفق تقرير الأونكتاد.

وقدم الشوبكي سرداً تاريخيا لاكتشاف الغاز قبالة سواحل غزة، حيث قال بأنه "ضمن الحدود المسطرة في الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية، وقطاع غزة المعروف أيضاً باتفاق أوسلو الثاني، الذي جرى التوقيع عليه عام 1995، فإن السلطة الوطنية الفلسطينية لها الولاية البحرية على مياهها على حدود 20 ميلاً بحرياً من ساحل غزة".



وكانت وقعت السلطة عقداً لاستكشاف الغاز مدته 25 عاماً مع مجموعة بريتش غاز في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1999، التي اكتشفت حينها حقل غاز شاسع (غزة مارين) على مسافة تتراوح ما بين 17 و21 ميلا بحريا قبالة ساحل غزة، بحسب الأونكتاد.



وفي عام 2000 حفرت مجموعة بريتش غاز بئرين في حقل الغاز، وأنجزت دراسة جدوى أسفرت عن نتائج جيدة، وحيث إن الاحتياطات قُدرت بتريليون قدم مكعبة من هذه المادة الخام من النوعية الجيدة، فإن المخزون الفلسطيني سيتيح تصدير هذا المنتج بعد تلبية الاحتياجات الفلسطينية منه.



وينص العقد البالغة مدته 25 سنة على منح مجموعة بريتش غاز 90 % من حصص امتيازات التنقيب، والسلطة الوطنية

10 % إلى أن يبدأ إنتاج الغاز، وكان من المقرر أن ترتفع هذه الحصة في وقت لاحق إلى 40 %، تملك 30 % منها شراكة اتحاد المقاولين المسؤولة عن تطوير المشروع.



لكن، وبحسب قول الشوبكي "عارضت حكومة إرئيل شارون فكرة استفادة السلطة الفلسطينية من حقل الغاز مارين، والذي يعد خرقاً واضحاً لاتفاق أوسلو لكون إيراداته ستذهب لتمويل الإرهاب".



وبقيت العقبات موجودة حتى عام 2020، وفق الشوبكي "حيث بدأت اتفاقيات جادة للاستفادة من هذا الحقل بوساطة أميركية ومصرية، ومن ثم اتفق في العام الحالي بأن تستفيد السلطة الوطنية الفلسطينية من مقدرات هذا الحقل، وأن يبدأ الحفر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لكن الحرب غيرت تفاصيل المعادلة".



وكان من المتوقع، بحسبه، أن "تجني السلطة الفلسطينية ما بين 600 - 800 مليون دولار بمثابة إيرادات سنوية من هذا الحقل، والذي كان كفيلاً بتغطية العجوزات المالية التي تعاني منها، وألا تحتاج لأي دعم خارجي".



وبالعودة للسرد التاريخي المتضمن في تقرير الأونكتاد، فإنه "في تموز (يوليو) عام 2000 منح رئيس وزراء إسرائيل مجموعة بريتش تصريحاً أمنياً لحفر أول بئر في المنطقة البحرية (مارين 1) كجزء من الاعتراف السياسي الإسرائيلي بأن البئر تقع ضمن ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية".



و"كان التصريح الصادر عن رئيس الوزراء بحفر البئر الثانية واكتشاف الغاز في البئرين (مارين 1 ومارين 2) يبدو وكأنه يعد الشعب الفلسطيني بإمكانية الحصول على ثروة مفاجئة تدعم سعيه إلى العدالة، والسيادة وتجعل اقتصاد الدولة المقبلة قادراً على النمو والاستمرار".



و"بالاستناد إلى معدل السعر في الفترة بين 2012 و2017، تتجاوز القيمة الإجمالية لهذه الاحتياطات 5,392 مليار دولار، بسعر 3,852 دولار لكل 1000 قدم مكعبة من الغاز الطبيعي".



وبعد وفاة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات، وحدوث فك الارتباط بين الضفة الغربية وغزة، وبعد العمليات العسكرية الإسرائيلية الثلاث في غزة، بسطت إسرائيل، بحكم الواقع، سيطرتها على احتياطات غزة من الغاز الطبيعي في عرض البحر، كما جاء في التقرير ذاته.



وبمقتضى الاقتراح الذي كان معروضا عام 2007 مع مجموعة بريتش غاز، تقرر أن يتم نقل الغاز الفلسطيني من الآبار الواقعة في عرض بحر غزة عبر أنبوب تحت البحر إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي، وبذلك تنقل السيطرة على بيع هذه المادة الخام لإسرائيل، لكن المحاولة باءت بالفشل وعلقت بحجج أن الإرهاب سيمول من عائداتها.



ولا يقتصر الأمر على تلك المطامع الاقتصادية النفطية حسب، بل إن "الحلم الإسرائيلي القديم بإنشاء قناة بن غوريون كبديلة لقناة السويس المصرية، سيحقق إيرادات كبيرة للإسرائيليين، وقيمة إستراتيجية وأمنية كذلك".



كما أن "الممر الاقتصادي الذي سيربط ما بين أوروبا والهند وعبر الشرق الأوسط، ويمر قرب غزة، يعتقد بأنه مهدد من قبل المقاومة الفلسطينية، لذلك فإن السيطرة على قطاع غزة بات الحل لإنهاء هذا التهديد من وجهة نظر إسرائيل وأميركا"، كما شدد الشوبكي.



ويتفق عميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا د. أحمد السلايمة مع أن "المطامع الإسرائيلية في السيطرة على حقول الغاز الواقعة بالقرب من السواحل الفلسطينية، والتي تحتوي كميات تجارية من الغاز والنفط كبيرة، وتعد من الأهداف بعيدة المدى للعدو الصهيوني".



وشدد السلايمة لـ"الغد" على أن "تلك الخطوة ستؤدي إلى تحييد أي جهة منافسة للعدو الصهيوني فيما يتعلق بالسيطرة على حقول الغاز، رغم أنه يعد حقاً من حقوق الفلسطينيين".



وهنالك كذلك "هدف مبيت يفرض على العدو الصهيوني التوجه نحو السيطرة على غزة، وهو إنشاء قناة بن غوريون البديلة لقناة السويس، وربط شرق آسيا بأوروبا، والذي لن يتحقق إلا بعبورها ضمن سواحل القطاع"، بحسبه.



ولا يمكن "تحقيق تلك الخطوة إلا بتهيئة القطاع والسيطرة عليه، وإيجاد نظام حكم موال للاحتلال، والتي تعد من الأهداف الإستراتيجية الأخرى للكيان الصهيوني في حربه على غزة"، كما ذكر.



وأكد أن "تزايد الطلب العالمي على الطاقة نتيجة النمو السكاني المطرد، وما يفرضه من تطور تكنولوجيا ورفاهية، يتطلب تحقيق الاستدامة لإمدادات الغاز والنفط عبر السيطرة على الحقول من قبل الجانب الصهيوني".



بدوره، أكد نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة لـ"الغد" أن "سواحل فلسطين تتميز بتواجد كميات من الغاز الطبيعي، في حين أن حقل الغاز الصهيوني الذي يستورد منه الأردن هذه المادة الخام، يعد جزءاً من الحقول الموجودة على مقربة من تلك السواحل".



وأضاف الشوابكة أن "الصراع يكمن في الطريق الذي ينوي الكيان شقه عبر غزة، والذي يتطلب فرض السيطرة على هذا القطاع بصورة كاملة من قبل قوات الاحتلال".

اقرأ المزيد :

مقاطعة منتجات داعمي الاحتلال.. سلاح اقتصادي يعزز حضور الصناعة الوطنية



