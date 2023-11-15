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هتلر سيكون فخورا بنتنياهو عبارة تطيح بمسؤول رياضي رفيع في بريطانيا

11/15/2023 5:23:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أجرى اتحاد كرة القدم في إنجلترا تحقيقا مع أحد أعضاء مجلسه، الذي اضطر إلى الاعتذار لقوله إن "أدولف هتلر سيكون فخورا ببنيامين نتنياهو".

كما أن حق يشغل عضوية مجلس اتحاد التنس البريطاني، قبل أن تتم إقالته عقب التغريدة التي ربط فيها بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والزعيم النازي أدولف هتلر.

وكتب حق عضو اتحاد كرة القدم الإنجليزي واتحاد الغولف على حسابه الشخصي في "إكس": "لقد ضحى نتانياهو بشعبه من أجل الحفاظ على السلطة.. سيكون أدولف هتلر فخورا ببنيامين نتانياهو"، قبل أن يحذف المنشور لاحقا، ويقدم اعتذارا بعد أن قوبل منشوره بانتقادات كبيرة.

وقال اتحاد التنس: "نظر مجلس الإدارة في هذا الأمر اليوم ووافق على أن تغريدة وسيم حق في 11 نوفمبر غير مقبولة ولا تعكس بأي حال من الأحوال موقف الاتحاد أو قيمه، ولذلك وافق المجلس على عزله من منصبه كمستشار مستقل بأثر فوري".

وبعد حذف التغريدة، كتب حق بعد أكثر من ثلاث ساعات: "بلغني أن التغريدة التي نشرتها بالأمس تسببت في الإساءة... لقد حذفتها وأعتذر دون تحفظ لأي شخص شعر بالإهانة".






ويقدم حق الاستشارات في لعبة الغولف للسعودية، وهو شريك في شركة "فيرست تيم بارتنرز"، وهي شركة أبحاث "متخصصة في قطاعات الرياضة والإعلام والترفيه".

وتم اختيار حق لشغل عضوية الهيئة العليا لاتحادي التنس وكرة القدم ممثلا "للمجتمعات المتنوعة". RT

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