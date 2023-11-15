وادي عربة.. فرص وإمكانات كامنة تنتظر الاستغلال

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة

العقبة -رغم ما تتمتع به منطقة وادي عربة شمال مدينة العقبة، من مقومات سياحية وزراعة، إلا أنها ما تزال تعاني من غياب المشاريع الاستثمارية التي تحد من نسب الفقر والبطالة بالمنطقة التي تصنف ضمن أحد جيوب الفقر بالمملكة.



وكانت منطقة وادي عربة قد ضمت وبقرار من مجلس الوزراء قبل 10 أعوام إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بهدف جذب استثمارات اقتصادية وتنفيذ مشروعات مختلفة وهو ما تسعى اليه سلطة العقبة من خلال مخططها الشمولي 2040.



وتعمل جهتان على تطوير المنطقة، الأولى: وهي شركة تطوير وادي عربة التي أنشئت في عام 2016، وهي مسؤولة عن تطوير وتنمية كامل المنطقة، والثانية: وهي سلط العقبة، ومسؤولة عن تنمية المساحة الممتدة من مدينة العقبة شمالا إلى ما بعد منطقة قطر ورحمة والبالغة 80 كلم.



ويطالب سكان المنطقة بتوفير مشاريع استثمارية زراعية لما توفره المنطقة من مساحات زراعية واسعة، اضافة الى إقامة مشاريع سياحية باستغلال التضاريس والطبيعة الخلابة للمنطقة.



كما يطالب السكان بتطوير منطقتهم، لتصبح حاضنة للصناعات والطاقة المتجددة، والزراعة العصرية لتعزيز الإنتاج الزراعي المحسن، وحاضنة جيوبيئية فريدة بمقاصدها ومساراتها السياحية المتنوعة، إضافة إلى تنمية المجتمعات المحلية وتمكينها في أراضيها.



وتقع منطقة وادي عربة في الجزء الجنوبي من المملكة، والى الشمال من مدينة العقبة، ويقطنها ستة تجمعات سكانية ذات كثافة سكانية متدنية تبلغ (5) فرد/كم2 وبعدد (1911) أسرة وبما لا يتجاوز (9500) نسمة، وعلى الرغم من وقوع المنطقة ضمن ثلاث مناطق ذات نمو اقتصادي واستثماري متسارع إلا أنها تصنف من مناطق جيوب الفقر في المملكة.



ويطالب أبناء وادي عربة بإيجاد شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والمجتمعات المحلية والجمعيات الزراعية، لتطوير القطاع الزراعي وتوظيف التقنيات الحديثة لحل مشاكل القطاع الفنية والتسويقية.



يقول أحمد الاحيوات، إن منطقة وادي عربة ما تزال تفتقد إلى وجود إستراتيجية لتنمية المنطقة تقوم على مفهوم تنموي شامل لجذب النشاطات الاقتصادية المختلفة، وبما يسهم برفع سوية الخدمات المقدمة لأهالي، لا سيما أن ما يزيد على 70 % من سكان وادي عربة دون خط الفقر، وهناك نسبة عالية جدا من البطالة تتفشى بين السكان الذين يبلغ عددهم نحو 10 آلاف يتوزعون على مساحة ألفي كيلومتر مربع، مشيرا إلى أن تعدد المرجعيات الإدارية وتبعثر الجهود الإنمائية، وغياب التنسيق بين الجهات التي تعمل في وادي عربة مع عدم وجود إستراتيجية تنموية ومخطط شمولي، أدى إلى قلة وتعثر المشاريع وزيادة الفقر والبطالة، مؤكدا أن الحل يكون بإيجاد آلية ومظلة لتوحيد الجهود أو تحويل المنطقة إلى إقليم تنموي وزراعي وإعداد إستراتيجية تنموية شاملة بمنهجية تشاركية وتطوير مخطط شمولي للمنطقة، خصوصا أن المنطقة زاخرة بالأماكن السياحية والأراضي الزراعية والثروات المعدنية.



وأشار الخبير التنموي الدكتور محمد الفرجات أنه قبل أعوام صدر قانون شركة تطوير وادي عربة للاهتمام بالمنطقة من جنوب البحر الميت وحتى حدود مدينة العقبة، ومضمون الرؤية حسب القانون الجديد هو تحويل منطقة وادي عربة إلى حاضنة للصناعات الثقيلة والمتوسطة والزراعة العصرية، وتنمية السياحة فيها لتصبح مقصدا سياحيا عالميا، للسياحة البيئية والفلكية والجيولوجية والآثارية، إضافة إلى تنمية المجتمعات المحلية وإشراكهم في العملية، وجعل الطاقة المتجددة من الشمس وتحلية المياه عصبين داعمين للعملية.



يقول الفرجات مشروع البوتاس يحد منطقة الاختصاص لتطوير وادي عربة من الشمال، والعقبة الاقتصادية الخاصة بمطارها الدولي وموانئها ولوجستياتها تحد المنطقة من الجنوب، مما يجعل مستقبل وادي عربة واعدا، وينتظر منه أن يعود على الأردنيين بالنفع والفائدة، الى جانب أهمية إنشاء "مركز دراسات وأبحاث التكيف والتعايش مع آثار التغير المناخي" في منطقة رحمة، ليتبع لشركة تطوير وادي عربة، ليقدم الدراسات والأبحاث المتخصصة بالجفاف والزراعة العصرية، وأبحاث وابتكارات تكنولوجيا تحلية المياه والطاقة المتجددة والبيئة، ليصبح في يوم من الأيام معهدا قادرا على استقطاب المشاريع العلمية وطلبة الدراسات العليا من شتى أنحاء العالم، ويستقطب المنح الدولية والتمويل للدراسات والأبحاث.



ويقول المواطن محمد السعيديين إن المنطقة تحتاج الى تنمية حقيقية تبدأ من الإنسان وتطويره، ليكون قادرا على خدمة وطنه على أكمل وجه خاصة مع توفر البيئة الطبيعية بمواردها وثرواتها والتي تشكل مفارقة كبيرة، حينما تقارن مع خصائص المجتمع المحلي ونوعية الحياة التي يحياها، ويتجسد ذلك في ضوء ما يتوفر لهذه المنطقة من فرص تنموية واعدة للاقتصاد الوطني بشكل عام، وما ينتظرها من مشاريع تنموية إستراتيجية على المستويين الوطني والإقليمي طال انتظارها.



ووفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة، فإن 70 % من سكان المنطقة تحت خطر الفقر، فيما تقدر إحصاءات غير رسمية أن نسبة البطالة بين السكان تزيد على 28 %.



ويتوفر في منطقة وادي عربة فرص استثمارية كبيرة أمام القطاع الخاص في مجالات السياحة البيئية، فالمنطقة تعد واحدة من أهم مناطق الترواث الطبيعية التي تفتح الآفاق لسلسلة غير متناهية من الأفكار في مجال تنمية السياحة البيئية، إذا ما أخذت كبرنامج متكامل يجمع عناصر الجذب في البتراء ورم والعقبة مع صحراء وادي عربة ومرتفعاتها ومرتفعات الشوبك الغربية.



في المقابل، تعمل شركة تطوير وادي عربة كشركة مساهمة خاصة على إدارة وتشغيل مشاريع الري بالتنسيق مع سلطة وادي الأردن بمتابعة وتنفيذ مشاريع الري ومصادر المياه.

وتم السير في تنفيذ مشاريع خاصة من قبل الشركة ومن مخصصاتها المالية وعلى الرغم من أنه لم يتم فصل موازنة الشركة عن موازنة سلطة وادي الأردن، إلا أنها تعمل جاهدة لاستحداث موازنة خاصة بها والبحث عن طرق وفرص أخرى لتمويل مشاريعها وتحقيق إيرادات خاصة بها، بالإضافة الى مشروع ري قاع السعيدين (الريشة) والذي يهدف إلى مكافحة مشكلتي الفقر والبطالة والعمل على الاستقرار السكاني في هذه المنطقة وتحسين ظروفهم المعيشية.



كما عملت الشركة على مشروع ري بئر مذكور من خلال إعادة تأهيل وتشغيل 4 آبار في المنطقة، إلى جانب مشروع ري رحمة ويتضمن تقسيم المساحات الى وحدات زراعية بمساحة 20 دونما لكل منها.



وبينت الشركة ردا على استفسارات "الغد" أنها تعمل على تنفيذ مشروع إنتاج الأعلاف المستدام بهدف التوسع في زراعة القمح والأعلاف بالتعاون مع المجتمع المحلي للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد فجوة الأعلاف التي يعاني منها قطاع الثروة الحيوانية.



ويضم المشروع أربعة مواقع رئيسة، موقع بئر مذكور ويشتمل على (32) وحدة زراعية من الوحدات المخصصة للمزارعين وموقع قاع السعيديين وموقع القريقرة ويتألف من الوحدات الزراعية المخصصة للمزارعين بمساحة إجمالية قدرها (210) دونم وموقع قاع السعيديين المؤجر من المزارعين لشركة تطوير وادي عربة بمساحة تبلغ (400) دونم بواقع (20) وحدة زراعية.



ويوفر هذا المشروع للمزارعين المستفيدين منه كافة الآليات الزراعية اللازمة، بدءا من عمليات التسوية والحراثة، وانتهاء بأعمال الحصاد، إضافة إلى البذار والأسمدة وتجهيز الوحدات الزراعية وتوريد وتركيب شبكات الري والمضخات وإنشاء وتجهيز البرك الزراعية، وبلغت كلفة المشروع حوالي مليون ومائة ألف دينار.



من ناحيتها وفي الجزء المخصص التابع لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ولمسافة 80 كلم، تعمل السلطة بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" على وضع تصور جديد لـ80 كم من وادي عربة والتي ضمت قبل سنوات للسلطة لتمكين المنطقة من أن تكون منطقة جذب صناعات خفيفة ذات قيمة مضافة بتنافسية عالية.



هذه الخطط الطموحة والتي لم تكتمل بعد ستجعل من المنطقة بؤرة تركيز استثمارية لكبرى الشركات العالمية خاصة في الاستزراع الشمسي والصناعات الغذائية خاصة بعد اكتمال مشروع جر مياه البحر للمنطقة الشمالية الغربية للمدينة السياحية بالإضافة الى مشاريع الاستزراع السمكي وهي مشاريع ممكنة اقتصاديا وغير مكررة وصديقة للبيئة.



وسيعمل المخطط الشمولي والتصور المبدئي للمنطقة على نهضة اقتصادية شاملة في غضون السنوات القليلة القادمة من خلال تنفيذ مشاريع صناعية وزراعية وسياحية ونقل وغيرها التي ستوفر بمجملها آلاف من فرص العمل لأبناء المنطقة وغيرهم، وما يرافقها من تحولات جذرية في حياة مواطني المنطقة والتصدي لظاهرتي الفقر والبطالة وانعكاسات ذلك على تحسن مستوى المعيشة في جميع المجالات التعليمية والصحية والسكنية والاجتماعية والخدماتية وغيرها.



ويؤكد مدير التخطيط في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس خالد أبو عيشة أن المخطط الشمولي والذي يناقش الآن على مستوى عالي إلى جانب عقد لقاءات حوارية مع كافة الجهات والشركاء في جميع القطاعات أخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات لا سيما المساحة المحدودة للمدينة، مؤكدا أن المنطقة الشمالية للعقبة باتجاه منطقة وادي عربة ولمسافة 80 كم ستكون منطقة واعدة سكنيا واستثماريا ولجميع القطاعات لا سيما الصناعات الخفيفة والصديقة للبيئة وغير التقليدية.



وبين أبو عيشة أن هذه الخطط الطموحة والتي لم تكتمل بعد ستجعل من المنطقة - ويقصد وادي عربة - بؤرة تركيز استثمارية لكبرى الشركات العالمية خاصة في الاستزراع الشمسي والصناعات الغذائية.



وأضاف، سيعمل المخطط الشمولي والتصور المبدئي للمنطقة على نهضة اقتصادية شاملة في غضون السنوات القليلة القادمة من خلال تنفيذ مشاريع صناعية وزراعية وسياحية.

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