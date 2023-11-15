والدة مبابي تكشف موعد حسم مصيره

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
علقت فايزة العماري والدة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، على الأنباء المتداولة حول مصير نجلها.
وذكرت تقارير صحفية، أن مبابي على طاولة أكثر من ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى ريال مدريد، بينما زعمت أخرى أن اللاعب حدد موعدا للاجتماع مع ناصر الخليفي، رئيس باريس، لمناقشة تجديد عقده.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، تحدثت العماري مع صحفيين فرنسيين، مؤكدة أن مبابي لن يحسم مصيره حتى اللحظات الأخيرة من الموسم الحالي.
وقالت العماري للصحفيين: "سنواجه دائما أنباء من جميع الأنواع.. بعضها يتحدث عن تجديد العقد، والآخر يتحدث عن الرحيل.. في الوقت الحالي لا نفكر في أي شيء من ذلك".
وتعني كلمات العماري أن مبابي لن يوقع مع أي ناد، في يناير المقبل، قبل عدة أشهر من انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان. RT
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