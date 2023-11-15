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والدة مبابي تكشف موعد حسم مصيره

11/15/2023 5:23:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



علقت فايزة العماري والدة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، على الأنباء المتداولة حول مصير نجلها.

وذكرت تقارير صحفية، أن مبابي على طاولة أكثر من ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى ريال مدريد، بينما زعمت أخرى أن اللاعب حدد موعدا للاجتماع مع ناصر الخليفي، رئيس باريس، لمناقشة تجديد عقده.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، تحدثت العماري مع صحفيين فرنسيين، مؤكدة أن مبابي لن يحسم مصيره حتى اللحظات الأخيرة من الموسم الحالي.

وقالت العماري للصحفيين: "سنواجه دائما أنباء من جميع الأنواع.. بعضها يتحدث عن تجديد العقد، والآخر يتحدث عن الرحيل.. في الوقت الحالي لا نفكر في أي شيء من ذلك".

وتعني كلمات العماري أن مبابي لن يوقع مع أي ناد، في يناير المقبل، قبل عدة أشهر من انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان. RT

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