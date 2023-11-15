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وزارة الصحة الفلسطينية: توثيق 11451 شهيدا حتى اللحظة

11/15/2023 5:23:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى 11451 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، والجرحى إلى نحو 31700 جريح.


وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان، أنها تواجه لليوم الثالث على التوالي، تحديات في تحديث أرقام الضحايا بسبب انهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات الشمال في غزة. وفا

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