وزارة الصحة الفلسطينية: توثيق 11451 شهيدا حتى اللحظة
التاريخ
11/15/2023 5:23:28 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى 11451 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، والجرحى إلى نحو 31700 جريح.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان، أنها تواجه لليوم الثالث على التوالي، تحديات في تحديث أرقام الضحايا بسبب انهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات الشمال في غزة. وفا
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