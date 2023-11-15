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منذ 40 يوما: دخول أول شاحنة وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

11/15/2023 5:15:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- دخلت شاحنة وقود من مصر إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عبر معبر رفح الحدودي، وهي الأولى، منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأكدت وسائل إعلام مصرية، أن الشحنة "مخصصة للأمم المتحدة لتسهيل دخول المساعدات بعد توقف شاحناتها في الجانب الفلسطيني لنفاد الوقود".


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