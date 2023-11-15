منذ 40 يوما: دخول أول شاحنة وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

منذ 40 يوما: دخول أول شاحنة وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
التاريخ
11/15/2023 5:15:19 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- دخلت شاحنة وقود من مصر إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عبر معبر رفح الحدودي، وهي الأولى، منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأكدت وسائل إعلام مصرية، أن الشحنة "مخصصة للأمم المتحدة لتسهيل دخول المساعدات بعد توقف شاحناتها في الجانب الفلسطيني لنفاد الوقود".
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