MENAFN - Amman Net)وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تدين إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي في غزة المحتلة باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.الملك عبدالله الثاني يقول في مقال له في واشنطن بوست، انه مع غياب أفق سياسي لن يكون هناك مستقبل من السلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.الأردن يرسل طائرة مساعدات خامسة إلى قطاع غزة تحمل معونات غذائية عبر معبر رفح من خلال جمهورية مصر.استشهاد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء أمس، في غارات إسرائيلية استهدفت منازل المواطنين في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، يعتبر أن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي جريمة حرب ويحذر من ارتكاب مجزرة جديدة.عدد المغادرين لقطاع غزة عبر معبر رفح، الثلاثاء، بلغ 692 شخصا بينهم 9 جرحى، وفق تقرير لعمل المعبر.تكون الأجواء غائمة جزئيا مع بقاء الفرصة مهيأة حتى ساعات المساء لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. المنظمات البيئية لغرب آسيا المعتمدة لدى UNEP تطالب بتقديم الاحتلال إلى المحاكم الدولية 11/15/2023 - 12:58الجمعية العربية لحماية الطبيعة

أصدرت المنظمات البيئية المعتمدة لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEA في منطقة غرب آسيا، بياناً بشأن الوضع في غزة دانت فيه بأشد العبارات "الجرائم اللا إنسانية التي ترتكبها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وبالذات في قطاع غزة المحاصر لسنوات طويلة والممنوع عنه أبسط مقومات الحياة من غذاء وماء ودواء ومستلزمات طبية ووقود". وأكدت "حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه بكل الوسائل الممكنة التي أتيحت له ضمن القوانين الدولية من مقاومة القوات المحتلة".

واعتبرت المنظمات البيئية قتل الأطفال بالآلاف لا يمكن أبداً أن يعتبر دفاع عن النفس، بل هو استمرار للنهج العنصري الذي يمارسه الاحتلال في إبادة كل شيء أمامه من أجل تحقيق أمنه المزعوم عبر اقتلاع للأشجار وتجريف وحرق للأراضي وقطع وتلويث المياه واستهداف المحميات والمقدسات الدينية من كنائس ومساجد، والقصف الوحشي المباشر للمدارس وللمستشفيات والذي أدى إلى استشهاد مئات، بل آلاف المرضى من المدنيين والنازحين في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

كما دانت الصمت الدولي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين وأراضي من لبنان وسوريا، واستنكرت دعم بعض الدول الغربية للمحتل بالسلاح والمال مما يشجعه على قتل المزيد من أطفال غزة، وإفلاته من العقاب والمحاسبة الدولية. واستغربت "عجز النظام الدولي في إيقاف هذه الإبادة الجماعية".

وبينت المنظمات البيئية "حقائق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب الأخيرة وطالبت بالوقف الفوري للقصف الهمجي والمجازر وفك الحصار الفوري البري والبحري والجوي عن غزة وإدخال المياه والغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية وعدم التعرض لها، وإرسال بعثات لتقصي الحقائق عن الانتهاكات على حقوق الانسان وعلى قطاعي الزراعة والصحة (بما فيه استخدام الأسلحة الكيميائية والمحرمة دولياً) وتقديم الجناة إلى المحاكم الدولية والضغط على الدول الداعمة للحرب على غزة لاحترام مسؤولياتها خارج نطاق أراضيها والعمل على محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية' إضافة للمطالبة بتعويض الخسائر التي أحدثها العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، بما فيها خسائر الحرب الأخيرة من تدمير 40,000 شجرة معمرة وحرق ما يعادل 1.4 مليون متر مربع بالفوسفور الأبيض بالإضافة الى التدمير والتهجير الممنهج الذي أحدثه هذا الاحتلال.

تالياً نص البيان:

بيان المنظمات البيئية المعتمدة لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب اسيا بشأن الوضع في غزة

تدين منظمات المجتمع المدني البيئية المعتمدة لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، في بيان، باشد عبارات الإدانة والاستنكار، "الجرائم اللا إنسانية التي ترتكبها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وبالذات في قطاع غزة المحاصر لسنوات طويلة والممنوع عنه أبسط مقومات الحياة من غذاء وماء ودواء ومستلزمات طبية ووقود". وأكدت "حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه بكل الوسائل الممكنة التي أتيحت له ضمن القوانين الدولية من مقاومة القوات المحتلة".

كما تؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه بكل الوسائل الممكنة التي أتيحت له ضمن القوانين الدولية من مقاومة القوات المحتلة. إن قتل الأطفال بالآلاف لا يمكن أبدا أن يعتبر دفاع عن النفس، بل هو استمرار للنهج العنصري في إبادة كل شيء أمامه من أجل تحقيق أمنه المزعوم من اقتلاع للأشجار وتجريف وحرق للأراضي وقطع وتلويث المياه واستهداف المحميات والمقدسات الدينية من كنائس ومساجد، بل تجرأ على قصف وحشي مباشر للمدارس وللمستشفيات والذي أدى إلى استشهاد مئات، بل آلاف المرضى من المدنيين والنازحين في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

كما تدين الصمت الدولي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين وأراضي من لبنان وسوريا، ونستنكر دعم بعض الدول الغربية للمحتل بالسلاح والمال مما يشجعه على قتل المزيد من أطفال غزة، وافلاته من العقاب والمحاسبة الدولية، كما أننا نستغرب عن عجز النظام الدولي في إيقاف هذه الإبادة الجماعية.

- ومن هذا كله نؤكد ما يلي من حقائق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة:

بلغ عدد ضحايا في قطاع غزة منذ بدأ العلميات العسكرية في 7 أكتوبر بما لا يقل عن 14160 شهيد بينهم 5830. طفل و3211 امرأة.

حصيلة جرحى الغارات بلغت أكثر من 31630، 70% هم من الأطفال والنساء 2700بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لا يزالون تحت الأنقاض.

الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 198 كادرا صحيا، وتدمير 41 سيارة إسعاف.استهدفت قوات الاحتلال 135 مؤسسة صحية وأخرجت 21 مستشفى و51 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة.

منع دخول الغذاء والدواء وماء الشرب والوقود وابسط مقومات الحياة إلى القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.القصف المباشر للعاملين في مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية مما تسبب في قتل أكثر من مائة وإصابة العشرات.

الاستهداف المباشر للصحفيين وعائلاتهم وقتل العشرات منهم في محاولة من المحتل للتغطية على جرائمه الشنيعة والمتعددة.تأكد استخدام قوات الاحتلال سلاح الفسفور الأبيض المحرم دوليا وفي انتهاك إضافي للقانون الدولي بما يؤثر هذا السلاح على تخريب الأراضي وتدهورها لتكون غير صالحة للمعيشة والزارعة وفضلا عن تأثيرها المستمر على صحة وحياة المدنيين في المنطقة من الأطفال والنساء وكبار السن.

دعوة قوات الاحتلال على التهجير القسري لأكثر من مليون فلسطيني في غزة إلى مناطق جنوب غزة وخارج فلسطين انتهاك فاضح لأبسط قوانين حقوق الأنسان الدولية.

وعليه، نحن المنظمات البيئية المعتمدين لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب اسيا , بموجب هذا البيان، نحث ونطالب المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات بشأن الأمور التالية:

. تطالب المنظمات البيئية المعتمدة في منطقة غرب آسيا بالوقف الفوري للقصف الهمجي والمجازر وفك الحصار الفوري البري والبحري والجوي عن غزة وإدخال المياه والغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية وعدم التعرض لها.

. إرسال بعثات لتقصي الحقائق عن الانتهاكات على حقوق الانسان وعلى قطاعي الزراعة والصحة (بما فيه استخدام الأسلحة الكيميائية والمحرمة دوليا) وتقديم الجناة إلى المحاكم الدولية والضغط على الدول الداعمة للحرب على غزة لاحترام مسؤولياتها خارج نطاق أراضيها والعمل على محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الأنسانية.

. كما نطالب بالتعويض عن الخسائر التي أحدثها العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، بما فيها خسائر الحرب الأخيرة من تدمير 40000 أربعين ألف شجرة معمرة وحرق ما يعادل مليون واربعمائة ألف متر مربع بالفوسفور الأبيض بالإضافة الى التدمير والتهجير الممنهج الذي احدثه هذا الاحتلال.

صادر عن المنظمات البيئية المعتمدين لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا

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