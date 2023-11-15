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الغرب وصناعة الكراهية للفلسطينيين

11/15/2023 5:15:15 AM
(MENAFN- Amman Net) في كل الحروب التي خاضها الاحتلال الصهيوني مع العرب والفلسطينيين كانت الولايات المتحدة الأمريكية الذراع الذي تستند اليه دولة الاحتلال في عدوانها على العرب والفلسطينيين، وتحديدا بعد وراثتها لبريطانيا بعد عام 1948 .
واشنطن كانت ولم تزل عدوا قاتلا ومنحازا للاحتلال ضد الفلسطينيين، وليس في مواقف الرئيس الأمريكي جو بايدن وزمرته ما يشي بجديد، إذ ان الدم الفلسطيني لا يساوي عند الأمريكي بنسا واحدا مقابل الدم الاسرائيلي.
وليست المشكلة عند الأمريكي فقط الذي يحترف قتلنا، بل تمتد تلك المشكلة الى كل القصور السياسية الاوروبية التي ترى فينا مجرد كائنات طارئة على الارض لا تستحق الحياة، ومن الأفضل للانسانية تقديمنا كطعام لتغذية الوحش الاسرائيلي لإدامة حياته وتفوقه.
والمشكلة هنا فينا نحن العرب عامة والفلسطينيين خاصة حين نصدق مزاعم امريكا والغرب عن الحرية والعدالة وحقوق الانسان وعلى رأسها بالطبع الحق بالحياة الحرة الكريمة، بما فيها كل ما ورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الى كل ما صدر عن الأمم المتحدة وهيئاتها من اتفاقيات تبدو هذا الأوان وكأنها مجرد أكاذيب وأضاليل لا تساوي لدى العالم والأمم المتحدة ثمن الحبر الذي كتبت به.
الان وفي ظل جرائم الابادة التي يتعرض الفلسطينيون لها، والتي تمثل في أبسط صورها جرائم حرب ضد المدنيين والأطفال والنساء فضلا عن التعطيش والتجويع ومنع العلاج ...الخ ، فإن العالم الغربي والأمريكي يبدو للناظر وكأنه يعاني من الإندماج في لعبة يريد منها التخلص من الفلسطينيين والقضاء عليهم واغتيال حياتهم.
يسأل الفلسطيني والعربي لماذا كل تلك الكراهية من قبل الغرب لنا؟ لماذا يكرهنا الأمريكي والاوروبي لتلك الدرجة التي يعمي فيها عينيه عن الحقائق والوقائع ويعلن في كل مواجهة عن كراهيته لنا وينحاز بكل صلافة ووقاحة إلى القاتل على حساب المقتول.
حاولت تقليب هذا التساؤل على أكثر من وجه وأكثر من مسطرة، ولم أجد سببا غير الكراهية الدينية، او كراهية الاسلام، وكأن المسلمين هم من أشغل اوروبا وأمريكا في حروبها البينية خلال القرون القائتة، وكأن الإسلام نفسه هو الذي يريد تدمير الغرب وأمريكا.
هل هناك تفسير آخر؟
قد يذهب البعض لرفض ما اقوله هنا ــ وهو حق لكل رافض ناقد ــ ولكن أين الاجابات التي تجعلني أقتنع ان ما اقوله غير حقيقي ومنافيا للواقع، ما الذي يجعل امريكا تقاتل في خندق واحد الى جانب الاسرائيلي ضد الفلسطيني والعرب؟ هل هي المصالح وقوى النفوذ؟ إن كان هذا التبرير مقبولا فان مصالح امريكا مع العرب والفلسطينيين أكثر قوة وتأثيرا وقبولا من مصالحها مع الاسرائيلي، وقس على ذلك بقية الغرب المتذيل لواشنطن وعلى رأسهم بالطبع بريطانيا، وفرنسا والمانيا..الخ.
أمريكا وأوروبا يكرهوننا إلى حد رغبتهم بقتلنا بدم بارد ويقدموننا قرابين مجانية لصالح المذبح اليهودي، ويكرهوننا الى الحد الذي ينفون فيه أية علاقة لهم بالإنساني، الذي يحاولون تسويقه علينا صباح مساء إذا كان الأمر يتعلق بالفلسطيني والإسرائيلي.
هل ما نحن فيه صراع حضارات ام صراع أديان يتخفى في عباءة السياسي؟ وهل هي كراهية متأصلة في العقل الأمريكي والغربي بحسب الأصولية الدينية؟ أم أنها كراهية عرقية حين لا يقبل الشمالي الأوروبي كل ما يمت للجنوبي المتوسطي بصلة.
أسئلة ستفتح أبوابها مرة أخرى على فضاءات التأويل والتفسير أكثر بكثير مما فتحت عليه إبان العدوان الأمريكي على برجي التجارة العالمية سنة 2001 .

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