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بنك الإسكان يوفر لعملائه خدمة Apple Pay في الأردن

11/15/2023 5:14:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن بنك الإسكان، عن توفيرخدمة Apple Pay، التي تعتبر من أكثر طرق الدفع الرقمية أماناً والأعلى خصوصية حيث تتيح للعملاء إجراء عمليات الدفع الخاصة بهم بأنفسهم دون تلامس ودون الحاجة للتبادل النقدي، مع حماية كل تعاملاتهم المالية وبياناتهم الشخصية بالاعتماد على قدرات أجهزة Apple.
ومن خلال هذه الخدمة، يستطيع عميل البنك إتمام عملية الدفع دون تلامس بتمرير هاتف iPhone أوساعة ـ Apple Watch الخاصة به بالقرب من جهاز نقاط البيع، لتتم المصادقة على عملية الدفع مقابل المشتريات في كل مرة عبر خدمة Apple Pay، وذلك من خلال خاصية التعرف على الوجه أو البصمة أو رمز الدخول السري لمرة واحدة والخاص بالمستخدم على الهاتف أو الساعة، حيث يتم تعيين رمز خاص لكل عملية شراء لضمان أعلى درجات الأمان.
ويمكن الاستفادة من الخدمة التي تحظى بقبول واسع لدى شبكة واسعة من نقاط البيع، بما في ذلك المحلات التجارية، والصيدليات، والمطاعم، والمقاهي، وغيرها.
وعلاوة على توافرها على هواتف وساعات Apple، تتوافر خدمة Apple Pay من بنك الإسكان على أجهزة الـiPadوMac، ما يتيح للعملاء إمكانية إتمام عمليات الشراء والدفع بشكل أسرع وأكثر سلاسة، سواء على التطبيقات أو على الويب باستخدام متصفح سفاري (Safari)، دون الحاجة لإنشاء حسابات أو تكرار إدخال بيانات الشحن والفوترة في العمليات المختلفة.
ومن شأن الخدمة الجديدة تسهيل دفع قيمة توصيل المشتريات من الطعام، ومشتريات التسوق عبر الإنترنت، ودفع أجرة استخدام وسائل النقل ومواقف السيارات، وغيرها، كما يمكن استخدامها لإجراء المدفوعات داخل التطبيقات التي تتضمنها ساعة Apple Watch، ما يعزز من مزايا الأمان والخصوصية التي تعتبر جوهر خدمة Apple Pay.
ولضمان أعلى درجات الخصوصية والأمان في خدمة Apple Pay، فإنه وعند استخدام العملاء لبطاقات الائتمان والدفع المباشر و البطاقات المدفوعة مسبقاً، لا يتم تخزين أرقام البطاقات الفعلية على أجهزة Apple بل يتم تحديدها و تشفيرها وتخزينها بشكل آمن على الشريحة المصدقة والمعتمدة المتوفرة بالأجهزة وفقا لمعايير القطاع المصممة لتخزين معلومات الدفع بأمان.
ويشار إلى أن خدمة Apple Pay تتميز بكونها سهلة الإعدادات على هواتف iPhone، فبمجرد فتح تطبيق Wallet، لن يتطلب الأمر سوى الضغط على الرمز +، واتباع الخطوات لإضافة بطاقات الائتمان أو الدفع المباشر أوالبطاقات المدفوعة مسبقاً من بنك الإسكان. وبمجرد قيام العملاء بإضافة بطاقاتهم على أجهزةiPhone وApple Watch وiPad وMac، سيمكنهم البدء باستخدام خدمةApple Pay على أي من هذه الأجهزة على الفور، في الوقت الذي يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من جميع المكافآت والمزايا التي تقدمها بطاقات بنك الإسكان.


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