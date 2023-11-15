الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بالعاملين الصحيين بمستشفى الشفاء
التاريخ
11/15/2023 5:14:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن التقارير عن التوغل العسكري في مستشفى الشفاء في غزة تثير القلق.
وأشار أدهانوم غيبريسوس إلى أن المنظمة فقدت الاتصال مرة أخرى بالعاملين الصحيين في مستشفى الشفاء.
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