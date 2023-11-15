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الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بالعاملين الصحيين بمستشفى الشفاء

11/15/2023 5:14:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن التقارير عن التوغل العسكري في مستشفى الشفاء في غزة تثير القلق.


وأشار أدهانوم غيبريسوس إلى أن المنظمة فقدت الاتصال مرة أخرى بالعاملين الصحيين في مستشفى الشفاء.


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