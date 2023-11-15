الأمم المتحدة: مستشفى واحد فقط لا يزال يستقبل المرضى بشمال غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الأمم المتحدة إن الجزء الشمالي من قطاع غزة ليس لديه سوى مستشفى واحد لا يزال يستقبل المرضى جراء الحرب المستمرة ونقص الوقود.



وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن المستشفى الأهلي في غزة لا يزال يعمل، ولكن بالحد الأدنى من طاقته.



وقال "أوتشا" إن كل المستشفيات الأخرى توقفت عن العمل جراء نقص الكهرباء والإمدادات الطبية والأكسجين والغذاء والماء.

