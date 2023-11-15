الأمم المتحدة: مستشفى واحد فقط لا يزال يستقبل المرضى بشمال غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الأمم المتحدة إن الجزء الشمالي من قطاع غزة ليس لديه سوى مستشفى واحد لا يزال يستقبل المرضى جراء الحرب المستمرة ونقص الوقود.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن المستشفى الأهلي في غزة لا يزال يعمل، ولكن بالحد الأدنى من طاقته.
وقال "أوتشا" إن كل المستشفيات الأخرى توقفت عن العمل جراء نقص الكهرباء والإمدادات الطبية والأكسجين والغذاء والماء.
MENAFN15112023000208011052ID1107427014
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.