56.4 % نسبة الداعمين لفلسطين الذين ينشئون محتوى أكبر عبر مواقع التواصل حول العالم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تحليل جديد للبيانات أعدته "شركة مكانة 360" أن نسبة الداعمين لفلسطين الذين يقومون بإنشاء محتوى رقمي أكبر عبر كل منصات ومواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بلغت 56.4%، مقابل 43.6% يدعمون الاحتلال بالمحتوى المنشور.وبين التحليل الممتد من 7 أكتوبر الماضي إلى 13 نوفمبر الجاري، أنه ركزّ على أكبر وأشهر منصات مواقع التواصل حول العالم، حيث بلغت نسبة الداعمين لفلسطين عبر منصة (تيكتوك) 75.3% وللاحتلال 24.7%، وعبر (انستغرام) 70% داعمون لفلسطين و30% للاحتلال.وأظهر أن نسبة الداعمين لفلسطين عبر منصة ( X ) بلغت 57%، وللاحتلال 43%، وعبر (يوتيوب) 46.2% داعمون لفلسطين و 53.8% للاحتلال، وعبر (المواقع الإخبارية) 39% داعمون لفلسطين و 61% للاحتلال.وأوضح التحليل أن حجم الحوارات والمنشورات من جميع المنصات الرقمية وبكل لغات العالم وصلت الى 711 مليون منشور وحوار.



ومن جهته قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مكانة 360، عبد الرحمن الحسامي إن ( فيسبوك) يحدّ بشكل كبير من المحتوى الذي يتعلق بفلسطين والاحتلال، عبر فرض قيود مختلفة على المنشورات.

ًوأضاف الحسامي لـ " الوكيل الإخباري" إن منصة (تيليجرام) والتي شهدت ارتفاعا باعداد متابعها مؤخراً، يعصب الوصول إلى بياناتها الخاصة بمعدلات مستخدميها، إلا أنها لا تضع أي قيود على المحتوى المنشور سواء فيديو او صور او نصوص.







