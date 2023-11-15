الخصاونة : لدينا طابور خامس ويجب التصدّي لهؤلاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأربعاء، إنه لا يوجد خط فاصل بين الموقف الشَّعبي والموقف الرَّسمي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني تجاه ما يحدث في غزة والضفة.
وقال الخصاونة، خلال جلسة تشريعة صباحية لمجلس النواب، إنه لا يوجد خط فاصل بين الموقف الشَّعبي والموقف الرَّسمي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني إزاء آلة التَّقتيل والجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحقِّ أهلنا في غزَّة والضفَّة الغربيَّة المحتلَّة.
وأكد رئيس الوزراء، أنه لا يوجد معتقلين بسبب المسيرات، لأن حريّة التعبير والتضامن مع أهلنا في غزة والضفة الغربية سقفها السماء أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم وجرائمه البشعة.
واستدرك بالقول:“هناك طابور خامس يبث الأكاذيب والإشاعات، ويحاول إثارة الفتن وحرف البوصلة، وعلينا أن نتصدّى له جميعا بكل حزم”.
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