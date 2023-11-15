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الخصاونة : لدينا طابور خامس ويجب التصدّي لهؤلاء

11/15/2023 5:14:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأربعاء، إنه لا يوجد خط فاصل بين الموقف الشَّعبي والموقف الرَّسمي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني تجاه ما يحدث في غزة والضفة.
وقال الخصاونة، خلال جلسة تشريعة صباحية لمجلس النواب، إنه لا يوجد خط فاصل بين الموقف الشَّعبي والموقف الرَّسمي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني إزاء آلة التَّقتيل والجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحقِّ أهلنا في غزَّة والضفَّة الغربيَّة المحتلَّة.
وأكد رئيس الوزراء، أنه لا يوجد معتقلين بسبب المسيرات، لأن حريّة التعبير والتضامن مع أهلنا في غزة والضفة الغربية سقفها السماء أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم وجرائمه البشعة.
واستدرك بالقول:“هناك طابور خامس يبث الأكاذيب والإشاعات، ويحاول إثارة الفتن وحرف البوصلة، وعلينا أن نتصدّى له جميعا بكل حزم”.

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