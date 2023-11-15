الاحتلال يفجر مستودعا للأدوية داخل مستشفى الشفاء

الاحتلال يفجر مستودعا للأدوية داخل مستشفى الشفاء
التاريخ
11/15/2023 5:14:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت مصادر من داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة أن جيش الاحتلال فجر مستودعا للأدوية والأجهزة الطبية داخل المجمع .
واضافت المصادر أن الدبابات الإسرائيلية موجودة داخل باحة المجمع بعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال المؤسسة الطبية الأكبر في القطاع
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