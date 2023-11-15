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الاحتلال يفجر مستودعا للأدوية داخل مستشفى الشفاء

11/15/2023 5:14:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت مصادر من داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة أن جيش الاحتلال فجر مستودعا للأدوية والأجهزة الطبية داخل المجمع .

واضافت المصادر أن الدبابات الإسرائيلية موجودة داخل باحة المجمع بعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال المؤسسة الطبية الأكبر في القطاع

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