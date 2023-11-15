دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة منذ 40 يوماً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخلت اليوم الأربعاء، أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، لدعم الفلسطينيين في ظل نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات.



وحسب مصدر في منظمة إنسانية، بأن إسرائيل وافقت على توريد عدد من الليترات من الوقود للشاحنات المخصصة لعمليات الأمم المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين(الأونروا) في قطاع غزة عبر معبر رفح، لصالح الأنشطة الإنسانية، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.