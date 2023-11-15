شهادة من داخل مستشفى الشفاء بعد اقتحامه

MENAFN - Al Wakeel News)قال مشرف قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة ان الوضع مأساوي وكل يوم يفقدون مزيدا من الأرواح .



واضاف ان الاحتلال احتجز العديد من النازحين وهم معصوبو الأعين واعتدى عليهم وجردهم من ملابسهم واقتادهم إلى جهة غير معلومة .

واكمل :" لم نشاهد أيا مما يدعيه الاحتلال من جلب حليب أو حضانات جديدة ، المياه مقطوعة ولا قطرة ماء في المجمع "



وحذر ان الاحتلال فجر أغلب بوابات المستشفى والشظايا تناثرت على الموجودين.

واكد انه لا يوجد بالمجمع أي مسلح وانه لا يسمع اشتباكات بل إطلاق نار من جهة جيش الاحتلال فقط.



