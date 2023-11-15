شهادة من داخل مستشفى الشفاء بعد اقتحامه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مشرف قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة ان الوضع مأساوي وكل يوم يفقدون مزيدا من الأرواح .
واضاف ان الاحتلال احتجز العديد من النازحين وهم معصوبو الأعين واعتدى عليهم وجردهم من ملابسهم واقتادهم إلى جهة غير معلومة .
واكمل :" لم نشاهد أيا مما يدعيه الاحتلال من جلب حليب أو حضانات جديدة ، المياه مقطوعة ولا قطرة ماء في المجمع "
وحذر ان الاحتلال فجر أغلب بوابات المستشفى والشظايا تناثرت على الموجودين.
واكد انه لا يوجد بالمجمع أي مسلح وانه لا يسمع اشتباكات بل إطلاق نار من جهة جيش الاحتلال فقط.
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