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شهادة من داخل مستشفى الشفاء بعد اقتحامه

11/15/2023 5:14:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مشرف قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة ان الوضع مأساوي وكل يوم يفقدون مزيدا من الأرواح .


واضاف ان الاحتلال احتجز العديد من النازحين وهم معصوبو الأعين واعتدى عليهم وجردهم من ملابسهم واقتادهم إلى جهة غير معلومة .

واكمل :" لم نشاهد أيا مما يدعيه الاحتلال من جلب حليب أو حضانات جديدة ، المياه مقطوعة ولا قطرة ماء في المجمع "

وحذر ان الاحتلال فجر أغلب بوابات المستشفى والشظايا تناثرت على الموجودين.

واكد انه لا يوجد بالمجمع أي مسلح وانه لا يسمع اشتباكات بل إطلاق نار من جهة جيش الاحتلال فقط.


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