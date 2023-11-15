السفير العضايلة : مزيف ولا يمثلني وقد قمت بالتبليغ عنه - صورة
التاريخ
11/15/2023 5:14:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر السفير الأردني في القاهرة امجد العضايلة المتابعين من "حساب مزيف" ينتحل شخصيته على منصة "إكس".
وقال العضايلة عبر منصة "إكس " :المتابعون الاعزاء،للتنويه بأن هذا الحساب في الصورة المرفقة مزيف ولا يمثلني وقد قمت بالتبليغ عنه لدى منصة X ويرجى الابلاغ عنه .
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