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السفير العضايلة : مزيف ولا يمثلني وقد قمت بالتبليغ عنه - صورة

11/15/2023 5:14:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر السفير الأردني في القاهرة امجد العضايلة المتابعين من "حساب مزيف" ينتحل شخصيته على منصة "إكس".
وقال العضايلة عبر منصة "إكس " :المتابعون الاعزاء،للتنويه بأن هذا الحساب في الصورة المرفقة مزيف ولا يمثلني وقد قمت بالتبليغ عنه لدى منصة X ويرجى الابلاغ عنه .




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