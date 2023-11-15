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مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

11/15/2023 5:14:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستعمرين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأربعاء، بحماية شرطة الاحتلال.


وقال مصلون في المسجد، إن المستعمرين اقتحموا المسجد من باب المغاربة وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة.


وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وأوقفت عند أبواب المسجد الطلبة وفتشتهم وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد.


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