مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقتحم عشرات المستعمرين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأربعاء، بحماية شرطة الاحتلال.
وقال مصلون في المسجد، إن المستعمرين اقتحموا المسجد من باب المغاربة وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة.
وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وأوقفت عند أبواب المسجد الطلبة وفتشتهم وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد.
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