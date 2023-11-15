بقذيفة الياسين 105 .. القسام تستهدف جرافة صهيونية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت كتائب القسام اليوم الاربعاء انها استهدفت جرافة صهيونية شرق مدينة دير البلح بقذيفة "الياسين 105"
وتستمر كتائب القسام لليوم الـ 40 على التوالي باستهداف آليات عسكرية مخلفة خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال الاسرائيلي وآلياته ، حيث اعلنت يوم امس الثلاثاء ان مجاهودها تمكنوا من الإجهاز على 9 جنود صهاينة وتدمير 22 آلية صهيونية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة
MENAFN15112023000208011052ID1107427005
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.