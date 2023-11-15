بقذيفة الياسين 105 .. القسام تستهدف جرافة صهيونية

MENAFN - Al Wakeel News)اعلنت كتائب القسام اليوم الاربعاء انها استهدفت جرافة صهيونية شرق مدينة دير البلح بقذيفة "الياسين 105"

وتستمر كتائب القسام لليوم الـ 40 على التوالي باستهداف آليات عسكرية مخلفة خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال الاسرائيلي وآلياته ، حيث اعلنت يوم امس الثلاثاء ان مجاهودها تمكنوا من الإجهاز على 9 جنود صهاينة وتدمير 22 آلية صهيونية كلياً أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة