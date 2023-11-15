مصر وروسيا تؤكدان أهمية وضع حد لسفك الدماء في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت مصر وروسيا أهمية وضع حد مبكر لسفك الدماء في قطاع غزة وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق للسكان المدنيين في القطاع، إضافة إلى إطلاق سراح الرهائن.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتناول أبعاد الوضع المتفاقم في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وأكد الجانبان "تطابق موقفي روسيا ومصر من تسوية النزاع في المنطقة عن طريق إنشاء دولة فلسطين المستقلة التي ستتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل على أساس القانون الدولي المعترف به عموما".