توفر الكثير.. حيلة بسيطة لحفظ الأفوكادو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وسط ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات في كافة أنحاء العالم ومع سرعة تلف بعض الأنواع منها خاصة الأفوكادو الذي يعشقه كثير من الناس، توصلت إحدى السيدات لحيلة بسيطة من شأنها أن تجعل هذه الفاكهة تدوم لفترة أطول.

ونشرت هذه السيدة على صفحة "Delish Recipes Family" على "فيسبوك"، صورة لصينية مبطنة بورق الألمنيوم وعليها أكوام من الأفوكادو، موضحة الطريقة.

وشرحت حسب ما جاء في صحيفة "نيويورك بوست": لقد بدأت بتجميد الأفوكادو! ثم قمت بهرسها واستخدمت مغرفة الآيس كريم لعمل كرات منها قبل تجميدها".



وأكدت أنه يمكنك تجميد الأفوكادو ليصبح جاهزًا لاستخدامه في عمل سلطة أو العصائر أو حتى دهنه في أي لحظة.



وتابعت: "إنها لا تتحول إلى اللون البني على الإطلاق، وعندما تتماسك في غضون ساعات قليلة، أضعها في كيس كبير بسحاب. ولا أضيف لهم شيئا".

وسرعان ما انهالت عليها التعليقات التي تشيد بما توصلت إليه هذه السيدة، حيث قال أحدهم "هذا عبقري"، بينما أكد آخر أنه سيقوم بتجربة الأمر.

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