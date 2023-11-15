توفر الكثير.. حيلة بسيطة لحفظ الأفوكادو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وسط ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات في كافة أنحاء العالم ومع سرعة تلف بعض الأنواع منها خاصة الأفوكادو الذي يعشقه كثير من الناس، توصلت إحدى السيدات لحيلة بسيطة من شأنها أن تجعل هذه الفاكهة تدوم لفترة أطول.
ونشرت هذه السيدة على صفحة "Delish Recipes Family" على "فيسبوك"، صورة لصينية مبطنة بورق الألمنيوم وعليها أكوام من الأفوكادو، موضحة الطريقة.
وشرحت حسب ما جاء في صحيفة "نيويورك بوست": لقد بدأت بتجميد الأفوكادو! ثم قمت بهرسها واستخدمت مغرفة الآيس كريم لعمل كرات منها قبل تجميدها".
وأكدت أنه يمكنك تجميد الأفوكادو ليصبح جاهزًا لاستخدامه في عمل سلطة أو العصائر أو حتى دهنه في أي لحظة.
وتابعت: "إنها لا تتحول إلى اللون البني على الإطلاق، وعندما تتماسك في غضون ساعات قليلة، أضعها في كيس كبير بسحاب. ولا أضيف لهم شيئا".
وسرعان ما انهالت عليها التعليقات التي تشيد بما توصلت إليه هذه السيدة، حيث قال أحدهم "هذا عبقري"، بينما أكد آخر أنه سيقوم بتجربة الأمر.
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